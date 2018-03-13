王勇：优化审计署职责 避免重复检查和监督盲区

原标题：国务院机构改革|优化审计署职责，避免重复检查和监督盲区
3月13日上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议举行第四次全体会议。会议听取了国务委员王勇关于国务院机构改革方案的说明。
据此次国务院机构改革方案，国务院将优化审计署职责。将国家发展和改革委员会的重大项目稽察、财政部的中央预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国务院国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责划入审计署，相应对派出审计监督力量进行整合优化，构建统一高效审计监督体系。
王勇表示，改革审计管理体制，保障依法独立行使审计监督权，是健全党和国家监督体系的重要内容。优化审计署职责是为整合审计监督力量，减少职责交叉分散，避免重复检查和监督盲区，增强监督效能。
审计署的职责是，负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。
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