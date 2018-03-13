国税总局局长谈税务机构改革：利民利税利企利国

原标题：国税总局局长谈税务机构改革：利民、利税、利企、利国
中新网客户端北京3月13日电 国家税务总局局长王军13日在北京表示，税务机构改革的方案，是一项利民、利税、利企、利国的好方案，将确保改革积极、稳妥、扎实如期落地。
13日，提请十三届全国人大一次会议审议的中国国务院机构改革方案提出，改革国税地税征管体制，将省级和省级以下国税地税机构合并。
在13日再度开启的两会“部长通道”上，王军表示，税务机构改革的方案，是一项利民、利税、利企、利国的好方案。
“我们坚决拥护、完全赞同，全国人大审议通过后，我们将在党中央、国务院的坚强领导下，在地方各级党委、政府及有关部门的大力支持下，用于担当，精准操作，确保改革积极、稳妥、扎实如期落地，努力做到事合、人合、心合，建设一支让党放心、让人民群众满意的税务铁军。”王军说。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 国务院机构改革方案公布 新部门将亮相
- 【 军事 】 中国军费预算将增长8.1% 达11070亿元
- 【 财经 】 学者：年轻人也要为自己养老早做准备
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 婚讯变分讯？容祖儿刘浩龙苦恋五年无...
- 【 科技 】 乐视美国兴衰录：三年一觉 梦醒时分
- 【 教育 】 90后大学生择偶标准令人大跌眼镜
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有