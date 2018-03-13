国税总局局长谈税务机构改革：利民利税利企利国

原标题：国税总局局长谈税务机构改革：利民、利税、利企、利国

中新网客户端北京3月13日电 国家税务总局局长王军13日在北京表示，税务机构改革的方案，是一项利民、利税、利企、利国的好方案，将确保改革积极、稳妥、扎实如期落地。

13日，提请十三届全国人大一次会议审议的中国国务院机构改革方案提出，改革国税地税征管体制，将省级和省级以下国税地税机构合并。

在13日再度开启的两会“部长通道”上，王军表示，税务机构改革的方案，是一项利民、利税、利企、利国的好方案。

“我们坚决拥护、完全赞同，全国人大审议通过后，我们将在党中央、国务院的坚强领导下，在地方各级党委、政府及有关部门的大力支持下，用于担当，精准操作，确保改革积极、稳妥、扎实如期落地，努力做到事合、人合、心合，建设一支让党放心、让人民群众满意的税务铁军。”王军说。（完）

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责任编辑：初晓慧