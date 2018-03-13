新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

国税总局局长谈税务机构改革：利民利税利企利国

国税总局局长谈税务机构改革：利民利税利企利国
2018年03月13日 11:56 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国税总局局长谈税务机构改革：利民、利税、利企、利国

　　中新网客户端北京3月13日电 国家税务总局局长王军13日在北京表示，税务机构改革的方案，是一项利民、利税、利企、利国的好方案，将确保改革积极、稳妥、扎实如期落地。

　　13日，提请十三届全国人大一次会议审议的中国国务院机构改革方案提出，改革国税地税征管体制，将省级和省级以下国税地税机构合并。

　　在13日再度开启的两会“部长通道”上，王军表示，税务机构改革的方案，是一项利民、利税、利企、利国的好方案。

　　“我们坚决拥护、完全赞同，全国人大审议通过后，我们将在党中央、国务院的坚强领导下，在地方各级党委、政府及有关部门的大力支持下，用于担当，精准操作，确保改革积极、稳妥、扎实如期落地，努力做到事合、人合、心合，建设一支让党放心、让人民群众满意的税务铁军。”王军说。（完）

　　点击进入专题

 

责任编辑：初晓慧

我要反馈
2018年全国两会专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区