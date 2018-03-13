政协委员：审委会不宜再讨论案件 应司监督职责

原标题：全国政协委员汤维建：审委会不宜再讨论案件，应司监督职责

“司改的目标是实行‘谁审判、谁负责’，而审委会集体讨论决定案件，无法真正落实司法责任制。”全国政协委员、中国人民大学教授汤维建告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），他在今年两会期间向大会递交了一项提案建议，将“审判委员会”更名为“审判监督委员会”，不再充当一、二审案件的审判组织，“应专司法院内部监督职责。”

审判委员会是人民法院内部对审判工作实行集体领导的组织形式，主要任务是总结审判经验，讨论重大的或者疑难的案件和其他有关审判工作的问题。

党的十八届三中、四中全会的“决定”明确提出了要改革和完善审判委员会制度。“审判委员会讨论决定一审、二审案件，与司法改革的方向不符，有违审判规律。”汤维建认为，随着司改的深入推进，这一机构的保留会造成“审者不判、判者不审”的分离悖论、审判公开原则无法落实、回避制度难以贯彻等等弊端。

汤维建的提案建议，将“审判委员会”更名为“审判监督委员会”，“专司法院内部监督之职，不再充当一审案件和二审案件的审判组织。”

“经改造后的审判监督委员会并非审判组织，而是以诉讼监督为其职能的法院内部专门监督机构。”汤维建表示，审判监督委员会的监督内容分为以下三个方面：第一、再审监督；第二、对一审、二审的程序性问题进行诉讼监督；第三、日常监督。此外，还应将院庭长的诉讼监督权纳入到审判监督委员会之中，实行组织化的监督，进而纳入法治化的轨道。

“审判委员会原有的讨论疑难、复杂、重大个案的权限，经改造后，由法官会议承继。”汤维建说，人民法院司法改革“四五纲要”中即明确提出“完善主审法官会议、专业法官会议机制”，“专业法官会议的讨论意见供合议庭复议时参考，采纳与否由合议庭决定。这也意味着法官会议从客观上剥离了原审判委员会的审判职能，发挥了过滤案件、讨论案件的功能，将所有精力放在监督工作之中。”

与此同时，汤维建还建议将审监庭改造成为审判监督委员会的常设机构，由其贯彻执行审判监督委员会的监督决策，“若审判监督委员会需要对某一个案件或事项进行监督和纠错，它的操作机构则应该是审判监督庭。”

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责任编辑：初晓慧