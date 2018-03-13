脱贫攻坚填表太多问题怎么破解？扶贫办主任回应

原标题：扶贫办主任刘永富：要纠正扶贫领域的形式主义

3月13日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第四次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。第六位来到通道的是扶贫办主任刘永富。

记者提问：针对贫困户的优惠政策不断叠加，一定程度打破基层平衡，导致一些人心理不平衡，下一步脱贫攻坚中如何化解此类问题？

刘永富：中央重视脱贫工作，现在有百万的中央机关等的干部和国有企事业单位的人员，在县乡村基层进行帮扶工作，过万亿资金投向基层。贫困县、存贫困人口确实要多一些，贫困人口要确实困难更大一些。而且这些县乡村都是经过有标准、有程序、严格识别出来的，对他们多一些帮助，社会各方面都能理解。

刘永富：而且大家都知道，脱贫攻坚大量投入，改善了基层的基础设施和公共服务条件，在客观上，一些非贫困户也是受益的。所以我们瞄准贫困县，突出贫困村，瞄准贫困人口，进行具体帮扶，也是我们完成脱贫攻坚目标任务所要求的。对他们给予更多帮扶，原则是不能变的，要继续即坚持。

刘永富：当然这么多的资源如何调配好，确实是工作中需要做的。现在贫困县乡和非贫困县乡，降档立卡平困人口都是统一政策，下一步对非贫困县村的贫困人口的多的可以给予适当的找补。

记者提问：脱贫攻坚填表太多，请问有什么措施能破解？

刘永富：这个现象还是不少的，脱贫攻坚过程中的薄弱环节，确实存在一些问题。比如填表太多，各个部门各个方面都要搞填表报数，甚至搞形式主义。这是要纠正的。中央已经决定将今年作为扶贫领域的作风建设年，就是要纠正这样的形式主义。

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责任编辑：初晓慧