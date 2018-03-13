代表:构建官员容错纠错新机制 引入社会评价机制

原标题：杨善竑代表：制定规范的容错免责办法，引入社会评价机制

澎湃新闻记者 宋蒋萱

“当下，随着追责问责力度加大，有的干部在工作中出现了消极心态。有的怕出差错，宁愿少干事、不干事；有的在改革创新中，虽大胆干事，却因预判不准，研究分析不透，效果没有达到预期，受到组织纪律处分，甚至错加一等。”——据中国人大网公布的代表建议显示，安徽代表团杨善竑代表建议构建容错纠错新机制，增强干部干事创业积极性，“为担当者担当，为干事者撑腰。”

杨善竑代表建议，各级党委、政府应承担确定容错范围、制定规范免责办法的责任。建议显示，目前有不少地方出台（党政干部）容错纠错实施细则或办法，还需构建科学有效的容错纠错机制，制定规范的容错免责办法，明确容错情形、厘清容错边界、细化容错标准、设定容错底线，让干部既消除顾虑敢作为、愿作为，又严格遵纪守法、不乱为。

杨善竑代表还建议，要精准认定容错情形，各级纪检监察机关、组织人事部门要运用好容错纠错机制，严格对照容错纠错规范界限标准，进行科学综合评价，绝不无限度宽容或纵容干部违背客观规律、违反法律法规乱作为。对重大事项违反法律法规，擅自决定，重大决策不经调研、不按议事程序民主评议、不经科学认证拍脑袋决策等行为，给国家造成严重损失的，容错机制绝不容忍。引入社会评价机制，让公众参与容错免责认定，保证认定的科学性、公正性。

杨善竑代表建议，要发挥容错纠错机制作用，合理运用认定结果，要容“为公无意为之、遵纪守法、集体决策”等带来的过失，不容“为私有意为之、违法乱纪、个人妄为”等违纪违法行为。各级纪检监察机关、组织人事部门对已认定予以容错的，由实施问责机关及时启动纠错程序，限期整改。使过失者真心地认错、悔错、改错。对整改不力或不良影响继续蔓延的，根据情节轻重，采取批评教育、诫勉谈话等措施；对拒不整改、造成严重后果的，按照有关规定从重问责。纪检、组织人事部门要增强担当意识，对勇于改革创新、干事担当的干部，已认定符合容错免责情形的，在选拔任用、职称评定、年度考核、绩效考核、评先评优、表彰奖励、工资奖金等方面不受影响，真正免去干部的后顾之忧。

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责任编辑：张义凌