原标题：机构改革方案：国家医疗保障局整合人社部等四部委相关职责

2018年3月13日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议。受国务院委托，国务委员王勇向十三届全国人大一次会议作关于国务院机构改革方案的说明。新华社 图

3月13日，受国务院委托，国务委员王勇向十三届全国人大一次会议作关于国务院机构改革方案的说明。

根据国务院总理李克强提请第十三届全国人民代表大会第一次会议审议的国务院机构改革方案的议案，此次改革将组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

王勇在说明中提到，“为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，统筹推进医疗、医保、医药‘三医联动’改革，更好保障病有所医，方案提出，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。其主要职责是，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善国家异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保范围内的医疗机构相关服务行为和医疗费用等。同时，为提高医保资金的征管效率，将基本医疗保险费、生育保险费交由税务部门统一征收。”

这意味着，新组建的国务院直属机构国家医疗保障局将整合来自四个部委的医疗保障相关职责，即人社部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫计委的新型农村合作医疗职责，国家发改委的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责。

根据《国务院行政机构设置和编制管理条例》，国务院直属机构主管国务院的某项专门业务，具有独立的行政管理职能。

另外值得一提的是，上述国务院机构改革方案还指出，整合相关部委医疗保障职责组建国家医疗保障局时，为提高医保资金的征管效率，这次改革还将基本医疗保险费、生育保险费交由税务部门统一征收。

此前，根据1999年发布施行的《社会保险费征缴暂行条例》，社会保险费（基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费）实行三项社会保险费集中、统一征收，“社会保险费的征收机构由省、自治区、直辖市人民政府规定，可以由税务机关征收，也可以由劳动保障行政部门按照国务院规定设立的社会保险经办机构征收。”

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责任编辑：霍宇昂