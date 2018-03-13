环球时报社评：机构改革是国家迈向新征程的号角

原标题：社评：机构改革是国家迈向新征程的号角

国务院机构改革方案今天公布出来，使党和国家机构改革正式拉开帷幕。改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除办公厅外下设26个部门。

由于这次机构改革广泛涉及党政军群，今天公布的国务院机构改革方案主要涉及其中“政”的部分，今后我们还将看到更宽领域的机构改革行动。

机构改革是很麻烦的工作，执政者如果想敷衍守成，一般不会碰它。在国际上，我们很少听说某个大国搞大规模机构改革，比如美国，如果它新设一个部或者取消一个部，都是大新闻。

中国改革开放以来的机构改革是世界大国中最频繁、累积改革量最大的，这首先是党和政府自我鞭策、敢碰问题的表现。中国的机构改革不断发生，与中国最近几十年在大国中经济发展最快、社会面貌和内在结构的变化大而深刻形成呼应。总的来看，机构改革帮助国家在每个时期更好地应对了挑战，缓解了政府体制中的问题，增加了治理效率。

这次机构改革的规模、范围、深度以及统筹性都前所未有，根本原因是进入新时代的中国从内外环境到使命和任务都在发生重大变化和递进，而它体现的是党和政府要坚决实现十九大描绘的“两个一百年”宏伟蓝图的雄心。

在新公布的方案中，国务院机构得到深度优化，新的机构组成广泛覆盖了最近几年人们大量谈论的热门话题和热词。比如银监会和保监会“合并”了，这为实现两部门的更好协调扫清了道路。退伍军人问题不断成为社会焦点，退役军人事务部首次创立并跻身国务院机构名单中。二孩已经放开，国家生育政策的变化让“计划生育”这个长期热词从国务院机构名单上消失。乡村建设问题近年备受关注，农业部的名称变成了农业农村部，等等。

老百姓看机构改革，大家知道党和政府的领导工作量随着国家发展不断增大，但还是愿意机构数量越改越少，而别越改越多。另外机构改革得能让我们看得懂，切中民间最关心的问题。也就是说当官的能少一些，做老百姓希望他们做的事情。从这两个角度说，这次机构改革顺应了民意，对接了舆论的各项长期要求。

除此之外，本次机构改革还有更深刻的含义。首先，加强党的领导是它最重要的宗旨。中国已经成长为世界第二大经济体，深度融入全球化，中国与世界的对接、协调遍及各领域的大量行业。我们的治理体系和能力必须现代化，同时治理现代化又不能是“西方化”的，而必须保持总体上的中国特色，坚持党的领导，使中国现代化真正做到平稳和可持续，避免在向前走远的时候出现迷失。

二是，机构改革必须以人民的利益为导向，而不能把任何部门或者集团利益放在前头。这作为口号喊很容易，但真做起来通常障碍重重。在整个体制中，我们常会发现一些机构职责重叠现象，还会看到有些级别很高、但实际作用有些边缘化的机构，合并它们，给它们降格或者取消，就会触动既得利益。有时为了不生额外麻烦，就得过且过了。

其实全世界都不同程度存在这个问题。我们还会发现，不仅国家，很多单位里也有同样问题。解决这个问题唯有依靠政治权威的强大。今天的中国能改得动，关键在于以习近平同志为核心的党中央真正拥有了推动全面深化改革所需要的权威，一切听党中央指挥这一铁的纪律重新回到整个党和国家的体系内。

最后要强调，这次改革本身展现了党和政府全新的精神面貌。它是这个国家在新时代迈向新征程的号角，是党和政府向人民做出的服务人民、认真履职的郑重承诺。

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责任编辑：初晓慧