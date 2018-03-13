两部门:针对突出问题加大幼儿园教师园长培训力度

中新网3月13日电 据教育部网站消息，教育部、财政部近日发布《关于做好2018年中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》，通知表示，要加大幼儿园教师园长培训力度，针对当前幼儿园规范办园存在的突出问题，组织举办民办幼儿园园长专题培训班，对民办幼儿园园长进行一轮规范办园的全员培训。

资料图：公共安全教育教学补充读本被发放到中小学和幼儿园。 中新社记者 殷立勤 摄

通知指出，各地教育部门要统筹做好本地区教师校长培训总体规划，按计划、分步骤完成乡村教师校长培训全覆盖的攻坚任务，集中优质培训资源全面提升教师校长素质能力。科学统筹项目区县覆盖范围，倾斜支持集中连片特困地区县和国家级贫困县教师培训，尤其是向“三区三州”等深度贫困地区倾斜，确保新增项目区县以贫困县为主，制订省域内贫困地区教师培训扶贫专项工作方案。

通知要求，加大幼儿园教师园长培训力度，针对当前幼儿园规范办园存在的突出问题，组织举办民办幼儿园园长专题培训班，切实提升幼儿园园长规范办园的能力和水平。创建一批教师发展协同创新实验基地，以省级教师培训团队、骨干教师校长为重点培训对象，培养一批优秀培训专家和“种子”教师，开发一批优质培训课程教学资源，凝练一批“线上线下”混合式培训先进模式，为各地科学有效开展中西部和幼师国培项目提供典型示范和资源支撑。

各地教育部门以乡村教师校长为重点培训对象，以“减负增效”为实施原则，对接乡村教师校长实际需求，分类开展培训。其中，幼师国培项目旨在“补短板”，以师德修养、幼儿保育与教育、依法规范办园为重点，通过国家级、省级、地（市）级、县（区）级等各级培训，对民办幼儿园园长进行一轮规范办园的全员培训。

通知称，将遴选具有较强学科优势、丰富培训经验、较高培训研究水平的优质培训机构承担“国培计划”示范性项目，重点选树、分科打造一批示范培训基地和品牌培训专业，使其成为精品培训项目的“大本营”。对培训工作绩效考评优良的培训机构采取2至3年周期性项目制，探索开发适用于本学科教师的培训模式和培训资源，开展培训管理和教学研究，提供学科教师培训系统解决方案，打造学科教师培训制高点。

通知表示，各省（区、市）、各培训机构要将党的十九大精神作为教师校长国培的首要内容，设置培训课程专题，贯穿教师校长培训全过程。要将师德师风、心理健康、信息技术、儿童保护法律教育、财经素养等作为培训的必修内容，专设中华优秀传统文化教育、信息技术应用等培训项目，增强教师的师德修养、法治观念、价值认同和信息化素养。落实《中小学幼儿园教师培训课程指导标准》，将其作为培训需求调研、培训主题确定、培训目标分解、培训课程开发和培训效果评价的重要依据，明确教师分级培训目标，开展教师能力诊断，优化教师培训内容，实施有针对性地培训，增强教师参加培训的获得感。依据乡村教师校长培训指南要求，落实中西部和幼师国培项目的目标任务，对接基础教育教学一线和课程教材，围绕重点解决乡村教师校长在教育教学中的实际问题，分层、分类、分科设置有针对性的培训模块内容。优化培训课程结构，实行任务驱动教学，突出教师参与，强化教师实践，确保实践性课程比例不少于50%。

通知还要求，各省（区、市）、各培训机构要推行集中培训、网络研修混合式培训方式，合理安排培训时间，有效缓解工学矛盾，开展训前诊断、训中测评和训后跟踪。加强骨干培训者参训选派管理，为参训学员搭建训后学以致用的平台，注重参训学员培训能力提高和协作帮扶意识，培训类课程学时占总学时的比例原则上不少于50%，跟岗实践课时原则上不少于1/3。

责任编辑：张迪