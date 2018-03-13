女婴看病被医生用手电筒烫起大水泡:为找血管(图)

原标题：女婴看感冒被医生用手电筒烫起大水泡

网友愤怒在网上发文。（图片来源：联合新闻网）

中国台湾网3月13日讯 据台湾“联合新闻网”报道，一名网友于脸书社团《爆料公社》贴文，控诉女儿因感冒发烧去看病，护理师为了找血管使用手电筒贴在女婴手上长达十分钟，导致十月大的女婴手上起了一个大水泡，让人看了心疼。

网友指称，十月大女儿因感冒发烧前往林口某医院住院治疗，护理师为了找寻女婴手上血管，使用手电筒贴在女婴手上长达十分钟，导致女童二到三级烧烫伤，手掌上更起了一个巨大的水泡，网友愤怒发文“怎么会出现这种状况？”

贴文一出引来大批网友齐声挞伐，大骂医院医疗疏失，留下“看了心都揪一下”、“如果是我小孩，要我不失控都难”、“护理师在干麻”等留言。另一方面有网友认为不该尽信一方说法，期望医院可以出面说明，认为护理师应该不是故意的。也有网友分享自己儿子也曾为了照血管使用手电筒照光5分钟却没受伤，因此认为应该先听听医院解释。还有网友提醒小心处理，避免引起感染。（中国台湾网 娟子）

来源： 中国台湾网

责任编辑：张玉