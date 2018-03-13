农业农村部组建 专家:涉农投入增加 主投基础设施

原标题：农业农村部将组建，专家：涉农投入仍将增加，主投基础设施

3月13日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议。受国务院委托，国务委员王勇向十三届全国人大一次会议作关于国务院机构改革方案的说明。

王勇介绍说，将农业部的职责，以及国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、水利部的有关农业投资项目管理职责整合，组建农业农村部，作为国务院组成部门。其主要职责是，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

中国人民大学农业与农村发展学院教授、农村发展研究所所长孔祥智在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者采访时表示，相比于发达国家而言，中国农业部是一个职能范围非常窄的部委，比如美国的农业部职责包括农产品的进出口贸易监管，我国农业部只管农业生产环节，这次调整之后，新组建的农业农村部职能有所扩大。

孔祥智表示，根据之前的体制，多个部委都在参与农村工作，比如财政部除农业司外，还有国家农业综合开发办公室，职能是拟订农业综合开发的方针政策及项目、资金、财务管理制度；编制农业综合开发规划；管理和统筹安排中央财政农业综合开发资金；组织检查农业综合开发项目的执行情况。

根据孔祥智近期的统计发现，自2008年以来，中央涉农投入每年在以10%左右的增速增长，财政部充当“会计”和“出纳”的角色，农业部是“办事员”，需要去财政部报销费用，而现在这些都可以直接在农业农村部完成。

孔祥智认为，组建农业农村部，统筹了农业农村工作，也使农业产业链管理更加统一，农业农村部可以根据生产要求进行土地整治规划，对农业生产、乡村振兴都有很大的促进作用。另外，乡村振兴需要土地，农村建设用地如何规划，实现了农业农村部统筹管理，可以使土地充分利用。

“这些年来，农业农村工作欠账太多，特别是农村基础设施建设、农业综合开发、农村土地综合治理等方面。新机构成立后，农业农村相关的投入仍将持续增加。”孔祥智这样表示。

他认为，第二次和第三次农业普查数据对比结果显示，农村不到一半的人使用抽水马桶，农村饮用自来水的人也不到五成，国家提出2035年基本实现现代化，这也包括农村的现代化，饮用水等基础设施建设都是一些硬性指标，涉农投入主要投向基础设施改善上。孔祥智预计，农业农村部将在一年内组建完成，关于人员如何调配，国务院将会有一个统一的办法。

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责任编辑：张玉