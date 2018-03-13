委员吴杰庄:买房非终极目标 香港青年机遇在大陆

原标题：全国政协委员吴杰庄：买房才不是终极目标 香港青年的机遇在大陆
粤港澳大湾区由珠三角9个城市和香港、澳门2个特别行政区共同组成，是正在成长中的又一个世界级湾区。今年政府工作报告提出要“出台实施粤港澳大湾区发展规划，全面推进内地同香港、澳门互利合作”。
12日，全国政协委员、来自香港的吴杰庄谈到：内地的吸引力是非常大的，无论是居住空间还是发展空间。不建议青年人以“买房”为目标，买房只是发展的副产品，只要选对方向，更大的目标都可以实现，香港青年的机遇在大陆。（央视记者 赵晶 袁雨 李程程）
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