新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

委员吴杰庄:买房非终极目标 香港青年机遇在大陆

委员吴杰庄:买房非终极目标 香港青年机遇在大陆
2018年03月13日 17:00 央视
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：全国政协委员吴杰庄：买房才不是终极目标 香港青年的机遇在大陆　

　　粤港澳大湾区由珠三角9个城市和香港、澳门2个特别行政区共同组成，是正在成长中的又一个世界级湾区。今年政府工作报告提出要“出台实施粤港澳大湾区发展规划，全面推进内地同香港、澳门互利合作”。

　　12日，全国政协委员、来自香港的吴杰庄谈到：内地的吸引力是非常大的，无论是居住空间还是发展空间。不建议青年人以“买房”为目标，买房只是发展的副产品，只要选对方向，更大的目标都可以实现，香港青年的机遇在大陆。（央视记者 赵晶 袁雨 李程程）

　　点击进入专题

责任编辑：张迪

我要反馈
2018年全国两会专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区