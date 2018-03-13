教育部：今年80%中小学要接入带宽10M以上互联网

中新网3月13日电 据教育部网站消息，教育部近日印发《2018年教育信息化和网络安全工作要点》（以下简称《工作要点》），《工作要点》提到，要基本实现各级各类学校互联网接入和提速，接入带宽10M以上的中小学比例达到80%。

资料图：中等职业学校学生操作计算机。武俊杰 摄

《工作要点》提出，要充分发挥教育信息化对教育改革发展的引领作用，启动实施智慧教育创新引领行动和百区千校万课示范行动，支持设立5个以上“智慧教育示范区”，组建若干区域性、校际教育信息化创新实践共同体。出版教育信息化优秀案例集，在基础教育领域形成30个区域和60个学校示范案例。

通过资源体系实现对10个以上省份的资源服务全覆盖，开发完成362学时农村中小学数字教育资源并免费播发应用，“一师一优课、一课一名师”活动新增部级“优课”1万堂，有序推进职业教育专业教学资源库建设，认定第二批国家精品在线开放课程500门以上。

《工作要点》要求全面开展网络学习空间普及行动，师生网络学习空间开通数量新增1000万个。推选“网络学习空间人人通”应用优秀地区40个和优秀学校200所。完成中小学、职业院校校长和骨干教师“网络学习空间人人通”专项培训1万人。启动实施新周期全国中小学教师信息技术应用能力提升工程。完成第二轮全国教育厅局长教育信息化专题培训和网络安全专题网络培训，全年培训3800人。

《工作要点》称，要基本实现各级各类学校互联网接入和提速，接入带宽10M以上的中小学比例达到80%，多媒体教室占普通教室比例达到90%，拥有多媒体教室的学校比例达到90%。

通过宽带卫星联校试点行动，形成支持边远贫困地区薄弱学校联网和开展信息化教学、教研的模式及保障机制。有序开展网络扶智工程攻坚行动，有效提升以“三区三州”为重点的深度贫困地区教育质量。推动国家开放大学云教室建设，建设7个教师信息技术应用创新培训平台，开展一系列教育信息化应用服务活动，以使教育信息化对教育扶贫和网络扶贫的支撑作用充分显现。

《工作要点》提出，加快推进中小学“宽带网络校校通”，加快推进农村学校互联网接入，进一步提升学校网络带宽。督促各地在“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”工作中重点保障农村学校网络教学环境建设投入。鼓励具备条件的学校开展“无线校园”建设，配备师生用教学终端。实施宽带卫星联校试点行动，在四川、云南、甘肃三省开展试点，免费安装卫星设备并联通网络，指导试点学校利用信息化手段共享优质数字教育资源，开展信息化教学。

《工作要点》表示，要加快推进少数民族学科双语教学资源建设，完成维吾尔语和哈萨克语初中物理、化学资源开发，包括课标及教材解析和知识讲解454节、教学设计和测试评价838套等内容，启动朝鲜语和彝语初中数学、物理、化学资源开发。

《工作要点》要求进一步优化网络孔子学院平台，以合作共享的形式吸纳全球优质教学资源，为广大汉语学习者提供更优质、便利的资源，实现注册学员数70万人。继续与中国电信、中国联通、中国移动合作开展中小学、职业院校校长和骨干教师“网络学习空间人人通”专项培训，计划全年培训职业院校校长1000人、骨干教师2000人，中小学校长2000人、骨干教师5000人。

《工作要点》还要求深入开展“一师一优课，一课一名师”活动，参与晒课教师超过100万人，征集遴选部级优课1万堂，提升广大教师信息化教学能力，推动教育理念和教学模式创新。地方各级教育部门结合网上“晒课”和“优课”推荐，组织广大中小学教师看课学课，以建立制度性的网络教研和名师工作室为工作抓手，推动优质数字教育资源普遍应用。深入推进“三个课堂”的应用，大力推广“优质学校带薄弱学校、优秀教师带普通教师”模式。鼓励采取“同步课堂”、在线开放课程等方式，帮助缺乏师资的边远贫困地区学校利用信息化手段提高教学质量。

责任编辑：张迪