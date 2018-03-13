工商总局局长：过去几个大盖帽管不住一个大草帽

原标题：国家工商总局局长张茅谈机构改革：顶层设计吸收了基层经验

3月13日下午，全国政协十三届一次会议继续召开小组会议，讨论国务院机构改革方案。

全国政协委员、国家工商总局局长张茅在发言中表示，此轮国务院机构改革，顶层设计吸收了基层经验，符合社会主义市场经济发展的需要，对进一步适应当前国家现代化治理结构具有重要意义。

他表示，涉及市场监管部门，过去有种现象，“几个大盖帽管不住一个大草帽”，多部门之间存在相互协调的问题。

比如天津一个煎饼果子摊，既涉及食品、又涉及质检，同时也有流通过程的问题等等，反而造成群众投诉无门。对企业来说，也面临多头管理、重复检查的情况。

张茅介绍，为改善这一情况，近年来，全国各地进行积极探索。目前，国内已有70% 的县区、大约四分之一的地市进行改革，成立市场监管部门。改革以后，有一个明显特征，即投诉率上升。在张茅看来，这也从侧面反映出，“群众投诉有门了。”

此外，张茅还指出，此轮国务院机构改革方案，符合我们国家当前的主要矛盾，即人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

他强调，人们对美好生活的需要，就包括对商品质量、服务质量提出更高要求。因此，加强市场监管对规范市场秩序、保障公平竞争具有重要作用，对保护消费者权益也有重要意义。

此前的3月13日上午，受国务院委托，国务委员王勇向十三届全国人大一次会议作关于国务院机构改革方案的说明。

此次国务院机构改革的具体方案包括组建国家市场监督管理总局。

王勇透露，将国家工商行政管理总局的职责，国家质量监督检验检疫总局的职责，国家食品药品监督管理总局的职责，国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合，组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构。

同时，单独组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。保留国务院食品安全委员会、国务院反垄断委员会，具体工作由国家市场监督管理总局承担。

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责任编辑：张玉