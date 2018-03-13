发改委主任回应机构改革方案:认真落实中央决定

原标题：国家发改委主任何立峰回应机构改革方案：认真落实中央决定

“中央决定已经讲得很清楚了，我们认真落实。”3月13日下午，全国政协十三届一次会议继续召开小组会议，全国政协委员、国家发改委主任何立峰在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时就国务院机构改革方案作出回应。

此前的3月13日上午，受国务院委托，国务委员王勇向十三届全国人大一次会议作关于国务院机构改革方案的说明。

根据方案，此次国务院机构改革，将新组建或重新组建自然资源部、生态环境部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、退役军人事务部、应急管理部、科学技术部、司法部、水利部、审计署；不再保留监察部、国土资源部、环境保护部、农业部、文化部、国家卫生和计划生育委员会；除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。

澎湃新闻注意到，在上述方案中，主抓宏观调控的国家发改委多项职责拟被整合到多个新组建或重新组建的部门当中。

国家发改委的组织编制主体功能区规划职责划入自然资源部，国家发改委的应对气候变化和减排职责划入生态环境部，国家发改委有关农业投资项目管理职责划入农业农村部，国家发改委的重大项目稽察职责划入审计署，国家发改委的价格监督检查与反垄断执法职责划入国家市场监督管理总局，国家发改委的药品和医疗服务价格管理职责划入国家医疗保障局。

与此同时，国家发改委的组织实施国家战略物资收储、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖储备等职责也出现调整。

按照上述方案，将国家粮食局的职责，国家发展和改革委员会的组织实施国家战略物资收储、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖储备等职责，以及民政部、商务部、国家能源局等部门的组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责整合，组建国家粮食和物资储备局，由国家发展和改革委员会管理。

国家粮食局是国家发改委管理的负责全国粮食流通宏观调控具体业务、行业指导和中央储备粮行政管理的行政机构。

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责任编辑：张玉