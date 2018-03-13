国产直20新型直升机可部署高原 助力建设飞行陆军

原标题：技术派|直-20新型直升机可部署高原，助力建设飞行陆军

在直-10和直-19武装直升机装备陆军之后，大家一直期待陆军航空兵装备体系的最后一块短板早日补齐——10吨级通用直升机。近日，有军事杂志刊登了新型通用直升机的高清照片，犹抱琵琶半遮面的直-20逐渐被掀开面纱。

“飞行陆军”需要各类型直升机

1991年，历经二战的功勋部队——美国第101空降师（实际上被改组为空中突击师）打响了海湾战争的第一枪，挥出了著名的“左勾拳”。在战争的第一天，该师在8架“阿帕奇”突破边境后，迅速以大量的混成直升机部队进行势如破竹的突击，途中摧毁了大量装甲车辆和坦克。当第101空降师最终达成了切断伊拉克入侵部队退路的目的时，也就意味着伊拉克已经输掉了这场战争。

新型通用直升机。 图片来源：《兵工科技》杂志

如此惊人的战果令世界各国瞩目，在过去，从消灭敌方前线部队直到在纵深建立占领阵地，可能需要至少一个集团军的精锐装甲部队，并需要付出不小的代价，同时消耗大量时间，而美军居然用几百架各类型直升机就完成了。这场战役让许多研究者开始思考，冷战期间的直升机往往被当作“飞行坦克”和“战场出租车”，或者说是地面部队的补充力量而存在，而美军却将大量直升机混合建军，获得了新的作战样式。

在具体分析这场战役时，人们往往被开辟进攻通道、屠杀伊军装甲部队的“阿帕奇”武装直升机所吸引，却鲜有人意识到决定战争胜负的是快速运输部队切断伊军通道的“黑鹰”通用直升机和“支奴干”运输直升机——在战争的第一天，共有超过三百架通用直升机和运输直升机对突破口进行突击运输。

从编制上我们也可一见端倪，在美国第101空降师中，总共装备有直升机487架，主要有包括AH-64“阿帕奇”武装直升机88架、UH-60“黑鹰”通用直升机203架、UH-1“休伊”通用直升机33架、OH-58“基奥瓦”侦察直升机109架。我们可以看出，在这之中武装直升机的比例并不大，主体仍然是快速运输兵力的“黑鹰”和“休伊”。换句话说，即便“阿帕奇”们打掉了所有的敌军有生力量，也需要大量具备部分自卫能力的“黑鹰”装载士兵和装备，来实际控制这片区域。“黑鹰”在海湾战争中虽默默无闻，但作用非常重要。

直-20将成为陆军的中流砥柱

尽管我军在很早就意识到了大规模使用直升机的巨大优势，但由于当时资金和技术储备的不足，直升机难以形成规模，更遑论种类和质量。在上世纪80年代，我国从美国购买了一批“黑鹰”直升机，在很长一段时间内，这是我国唯一能够在青藏高原可靠使用的直升机。之后我国又引进了大量米-17直升机，在高原上的使用则需要以牺牲载重为前提，只能说是勉强应付。直到现在为止，我国在高原上的兵力运输仍然主要靠车辆和飞机，灵活度比较缺乏。

直-20（上）与UH-60“黑鹰”（下）对比。

近年来，我国在直升机队伍上的建设逐渐取得了成效。在武装直升机方面，直-10和直-19的大批量列装，让陆军一线部队火力强度和机动性上了一个新的台阶。在运输直升机方面，中国也已经就重型运输直升机的研发与俄罗斯直升机出口公司签订了合同，项目正有条不紊地推进；具备自主知识产权、机体更为宽大、冗余较多的10吨级通用直升机直-20也已经研制成功。根据官方披露的消息，直-20已经完成了我国各地包括高温、高寒、高湿、高海拔的验证试飞，真正具备了全疆域的部署作战能力，已经进入了小批量量产阶段。

用于直-20的国产1600千瓦涡轴发动机。

直-20外形上很大程度上沿用了“黑鹰”的基本设计，包括使用五旋翼布局、功率更大的涡轴发动机和后轮后移等，整体上并无太大区别。不过相比于我军目前正在使用的S-70C版“黑鹰”直升机和米-171直升机，即将大批量列装的新型直-20无疑具备了极大的性能优势，能够真正赋予我军在高原上大规模快速调动的能力。

出于机动防御的需要，初期生产的直-20优先部署于我国的高原地区，以解决紧迫的运力不足问题。待直-20数量较为充足后，可以在各大集团军已有的空中突击旅的基础上组建编制更大、作战能力全面的空中突击师， 助力建设“飞行陆军”。

责任编辑：张玉