三峡办主任：三峡后续工作完全可以由水利部实施

原标题：国务院三峡办主任聂卫国：三峡后续工作完全可以由水利部实施

3月13日下午，全国政协委员、国务院三峡办主任聂卫国（右一）进行小组发言。 澎湃新闻记者 李闻莺 图

3月13日下午，全国政协十三届一次会议继续召开小组会议，全国政协委员、国务院三峡工程建设委员会办公室（以下简称三峡办）主任聂卫国在发言中表示，根据此轮国务院机构改革方案，三峡办拟被撤销，并入水利部。对于这一方案，他坚决拥护。

此前的3月13日上午，十三届全国人大一次会议举行第四次全体会议。受国务院委托，国务委员王勇向大会作了关于国务院机构改革方案的说明。

根据方案，拟优化水利部职责。王勇说，考虑到三峡主体工程建设任务已经完成，南水北调东线和中线工程已经竣工，方案提出，将国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室并入水利部。不再保留国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室。

聂卫国表示，党的十八大以来，机构改革的步伐一直没有停止。但与此同时，面对新时代提出的新要求，党和国家机构设置以及职能设置，还存在一些障碍、弊端。

因此，他认为，在中国特色社会主义进入新时代这一关键节点，党中央作出深化党和国家机构改革这一重大政治决定，非常及时，也非常有必要。改革方案体现了鲜明的问题导向，展现了我们党自我革命、自我完善的政治勇气和政治担当，也充分体现了坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。

具体到三峡办，聂卫国介绍，这一机构在成立时，就考虑到三峡工程完工以后，即行撤销。三峡工程是2008年完成的，之后十年，三峡办主要负责三峡后续规划的实施，即解决库区生态问题、库区地质灾害问题以及库区移民安稳致富问题。

聂卫国指出，目前，三峡后续规划工作已实施过半，剩下的部分完全可以由水利部继续实施。

谈到此轮改革体会，聂卫国认为，方案的系统性、完整性和结构重组性都非常强。改革力度之大、范围之广，触及利益之深前所未有。

聂卫国强调，改革很有必要，改革难度也非常大。作为最后一任三峡办主任，他将带领大家平稳过渡，顺利并入水利部。

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责任编辑：张玉