代表建议：增强纳税人自豪感荣誉感 设立纳税人日

原标题：赵冬苓代表：增强纳税人自豪感荣誉感，建议设立“纳税人日”

为进一步唤醒对纳税人权利的尊重和保护，提升纳税人的社会地位，增强纳税人的自豪感和荣誉感，提升纳税人的获得感，在今年的全国两会上，来自山东代表团的全国人大代表、山东电影电视剧制作中心艺术副总监赵冬苓向大会提交了《关于推动设立“纳税人日”的建议》（下称“《建议》”）。

《建议》指出，设立“纳税人日”，第一是顺应时代变革，接轨国际潮流的需要。

第二是践行核心价值观念，促进社会稳定和谐的需要。

第三是深化行政体制改革，推动政府机关转型的需要。

第四是全面推进依法治国，提升纳税遵从担当的需要。

第五是构建税收新文化，增强国家软实力的需要。

因此，赵冬苓建议国家设立“纳税人日”。具体建议为：

一，有关部门尽快提出推动设立“纳税人日”的时间表和路线图。可以参照“护士节”、“教师节”、“记者节”的设立过程，尽快针对“纳税人日”展开调研，形成初步意见进行讨论。

二，调研讨论通过后，可以考虑在部分地区进行试点，先行设立地区性的“纳税人日”。

三，以推动设立“纳税人日”为契机，在全国范围内加强社会主义核心价值观宣传，弘扬“依法诚信纳税”的公民精神，促进社会信用体系的成长，全面推进依法治国。

四，通过推动“纳税人日”的设立，促进政府机关转变职能，加快服务型政府建设，进一步改进工作作风，推动建立中国特色现代化行政体制。

五，在全社会呼吁关注纳税人群体，保障纳税人权益，提升纳税人的自豪感和获得感，弘扬纳税担当精神，强化纳税责任意识，彻底改变社会对税收的错误认识，提高纳税人的税法遵从度，构建一种和谐、协作、共赢的税收新文化，增强文化自信，提高国家文化软实力。

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责任编辑：张玉