浙江团4名代表：建议杭州湾大湾区提升到国家战略

原标题：浙江代表团4名代表：建议将杭州湾大湾区提升到国家战略

继粤港澳大湾区成为国家级湾区、列入国家级战略，杭州湾大湾区是否能紧随其后一度引起外界探讨。全国两会期间，来自浙江代表团的全国人大代表、浙江省武义县青坑村村主任俞学文等4名代表向十三届全国人大一次会议提交了《关于将杭州湾大湾区提升到国家战略的建议》（下称“《建议》”）。

《建议》提到，湾区经济，是区域经济的高级发展形态。湾区是全球高端要素竞争的主战场、数字化转型的新舞台、新经济发展的大平台。世界银行资料显示，全球75%的大城市、70%的工业资本和人口集中在距海岸100公里的海岸带地区。

2017年12月4日，第四届世界互联网大会上，浙江省省长袁家军提出大湾区建设的定位和明确的时间表：力争到2035年，把杭州湾经济区建成世界级大湾区。

正在打造的浙江大湾区，核心是杭州湾经济区，拥有浙江省68%的经济总量、55%的人口、78%的发明专利申请量、76%的高新技术产业产值、78%的境内上市公司、75%的中国民营500强企业，具备打造高水平湾区经济的实力、活力和潜力。

《建议》还提到，包括浙江、上海、江苏部分地区的杭州湾大湾区，完全有能力对标纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等国际著名湾区。

因此，俞学文等代表建议，将杭州湾大湾区提升到国家发展战略。

《建议》认为，第一，打造围绕长三角和杭州湾一体化的大湾区经济，是浙江主动服务国家“一带一路”和长江经济带战略的重大举措，也是浙江接轨大上海、江苏共建世界级城市群的客观要求。长三角在中国经济发展重心中占有举足轻重的作用，借助大湾区，推动整个长三角一体化和产业升级，有助于中国经济新旧动能转换、带动长江经济带的整体发展。

第二，将杭州湾大湾区提升到国家战略层面，借鉴世界经济的重心集群效应，将浙江乃至长三角原有优势的商贸、物流、金融、制造全面推进到大数据和人工智能时代，让大湾区成为全球新零售商贸中心、智慧物流中心、科技金融中心、智能制造中心，发挥大湾区的经济优势，带动周边经济和产业升级，具有深远意义。

第三，纽约湾区是金融为代表的大湾区，东京湾则是工业时代的产物，旧金山湾则是IT和互联网时代的产物，进入21世纪，发挥以杭州为代表的数字经济的产业优势，杭州湾大湾区应该提升为数字化大湾区，成为中国在数字经济时代引领世界经济发展的桥头堡。

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责任编辑：张玉