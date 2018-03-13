中国工程队打通巴新震区救灾生命线 5千民众脱困

3月13日，随着最后一处大面积塌方点的清理完毕，连接巴布亚新几内亚震区两大重镇的门迪-坎德普公路重新开通，解除了灾区近5000民众长达15天的封锁，打通了救灾生命线。

当地时间2月26日凌晨，巴布亚新几内亚中部高地地区发生7.5级地震，此后余震不断，连接门迪和坎德普两座重要城市的部分路段被超过10000吨的塌方体掩埋，道路北部民众被困，物资补给中断。正在当地施工的中铁国际工程队闻讯后迅速调集全部人员和设备投入抢险作业，并于当地时间13日中午完成道路清理作业。巴新工程部部长对中国工程队的无私援助表示感谢。（央视记者 包佳节）

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