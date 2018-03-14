冯远征：佛系只是年轻人自我标榜 非走向衰落标志

原标题：用“佛系”调适心灵 用奋斗实现自我

“都行”“可以”“随它去”“没关系”……这些被称为“佛系青年”的口头禅在日常生活中屡“听”不鲜。

全国政协委员、新东方教育科技集团董事长俞敏洪在公司里也遇到过这样的年轻人，“每个月拿几千元工资，任务交差了不会再多做别的事，让他当管理干部他都懒得干。这在我年轻时绝对不可能啊！那时候我每天工作十几个小时，都成习惯了。现在其实可以退休了，但不忙就觉得空虚，感觉没为自己努力，没为社会做点什么。”他说：“凡事想得开，这种心态不是坏事，但如果为此不承担责任，那就不行了。”

全国政协委员、演员冯远征认为，所谓“佛系青年”“丧文化”，只是年轻人的自我标榜，有时是为了表现自己的个性，并非年轻人走向衰落的标志。“我自己也曾在相当长一段时间内有一种心态：事不关己，高高挂起。但五六年前，我突然发现，自己是剧院的老人儿了，无形的责任就落到了肩上。”冯远征说：“年轻人的想法很多，如果加以引导，我相信他们有一天会意识到自己的责任。”

“佛系青年”现象非中国独有

全国政协委员、北京大学中文系教授张颐武在接受中国青年报·中青在线记者采访时表示，不要轻易否定年轻人，在中国的传统价值观中，既有佛家道家的无欲无求，又有儒家的修身齐家治国平天下，这在一个人身上可以并行不悖。

张颐武介绍，“佛系青年”的现象并非中国独有，日本学者大前研一也提出过“低欲望社会”的说法。为什么会产生这样的现象？张颐武认为主要有两个原因：一是年轻人生活在一个相对富裕的社会，衣食无忧，难免产生动力不足、现世安稳的心态；二是尽管日趋富裕，社会竞争却日益激烈，给年轻人带来压力。当维持体面生活并不难，向上却要付出代价时，就容易产生“佛系青年”。

在俞敏洪看来，年轻一代有很多优点：没有传统的负担，生长于蓬勃的改革开放时代，受到良好的教育，有着全球视野。但同时，这一代人很多是独生子女，生活中本应经受的锻炼被父母和长辈的呵护排除了，“孩子不知道挣钱的艰辛，也不知道如何处理人际冲突”。所以，这样的年轻人一旦独立生活就会茫然不知所措，“不知道我到底应该干什么，怎么去努力，怎么去奋斗，就像蜗牛一样，碰到障碍头就缩回去了”。

负面情绪不可能帮助你的人生

在全国两会的代表委员中，有不少人是青春奋斗的典型。

俞敏洪的人生经历就很励志。“我这么多年领悟到的一个事情是，负面情绪不可能帮助你的人生，能帮助你的一定是正面情绪和自我奋斗。迷茫的时候、累的时候可以休息、旅游，但千万不能消沉。”他说。

全国政协委员张威还有一个更为人熟知的名字——唐家三少。在成为网络作家前，张威有过一段3年的低潮期，“当时失业后心气很高，找工作高不成低不就，最后才逐渐认清现实，扎扎实实去奋斗”。他利用空闲时间在网上写作，点击量越来越高，于是每天更新7000字，坚持了十几年，是业界有名的“劳模”。

说起“丧文化”，张威表示：“这实际上就是一种沦落。我在自己的作品中都会传递一种价值观：失败了不是坏事，但只有通过不断地吃苦、努力和拼搏，才能成功。”

来自江苏的全国人大代表、江苏军曼农业科技公司总经理鲁曼是盐城有名的“火鸡大王”，当初放弃十几万元年薪的白领生活，和男朋友一起养起了火鸡。“我们拿着火鸡，到城市的酒店一家一家推销，刚开始很多酒店连门都不让进。”有一次回到住处，两人忍不住抱头痛哭。

但如今回顾过往，她觉得有奋斗才有收获。鲁曼说：“‘佛系青年’这个说法，年轻人开开玩笑就可以了，语言调侃，释放压力，没必要当真。要找钱多、事少、离家近的工作，哪有这么好的事情？年轻人还是要有积极向上的心态。”

“佛系”和奋斗可以统一起来

全国政协委员、导演郑晓龙因拍摄《甄嬛传》等电视剧而为年轻观众喜爱，谈到“佛系青年”，郑晓龙说：“中国那么大，有的年轻人可能对一些事情不满，会有些‘丧’，可以理解。但无论如何，你要做事，小到对家庭，大到对国家，不能什么都无所谓，爱谁谁，这不行。”

在郑晓龙看来，这一代年轻人从小学到大学，都是应试教育，缺乏人格教育，而后者在某种意义上更加重要。

“我们从小到大被教育要做一个成功的人，但做一个善良、正直的普通人也是值得追求的。用我诚实的劳动面对这个世界也非常好。”郑晓龙强调说。

张颐武则认为，一方面，我们要承认年轻人有这种心态是有原因的，另一方面，我们更要看到它的负面影响——如果这种心态过度流行，年轻人奋斗拼搏的精气神不足，社会如何发展？所以，如何让年轻人找回奋斗的青春，是我们需要直面的问题。

他建议，第一要对青年有更多价值观的激励，让他们明白中国的发展依然任重道远，青年不能故步自封；第二要让青年感受到奋斗是有成果的，努力是有回报的，让他们有更多创新创业的机会，在一个更公平的社会里有更多的获得感；第三，中华民族素有勤勉、奋斗的价值取向，可以把传统价值观与当代社会有机融合。

他认为，“佛系”和奋斗也不矛盾。“我觉得两种心态能统一会比较完美。”张颐武描述了一种理想的状态：用“佛系”调适心灵，保持心理健康，不会把某条窄路作为唯一的人生道路，而愿意拥抱更多元的选择；而多元选择也更需要青年为之奋斗，在实现自我价值的同时，也对社会作出贡献。

本报北京3月13日电

中国青年报·中青在线记者 蒋肖斌 章正

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责任编辑：张义凌