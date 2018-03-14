欧洲将试水纯电动长途客运 客车系中国制造

原标题：欧洲将试水纯电动长途客运 客车系中国造

中新社柏林3月13日电 （记者 彭大伟）欧洲最大的长途客车运营商德国FlixBus13日宣布，其将于今年4月起相继在法国和德国试运营采用纯电动汽车的长途客运线路。这将是欧洲范围内首条此类线路。据德媒报道，FlixBus此次配备的是中国企业宇通和比亚迪生产的电动客车。

总部位于德国慕尼黑的FlixBus公司当天表示，其计划于今年4月开行法国巴黎和亚眠之间的全电动长途客车，试运行路段距离总长约为150公里。该公司之后将于今年初夏在德国黑森州和巴登-符腾堡州之间开行另一条纯电动长途客运线路。

FlixBus公司创始人安德烈·施魏姆莱恩表示，尽管纯电动大巴耗资更为昂贵，但他的公司确信这种“面向未来的投资物有所值”：“作为运营商，我们正在释放明确的信号，亦即出行方式的转型是可能发生的。同时，首辆长途客车的出现也向大巴生产商发出了信号，催促它们加快创新，并研发出替代纯柴油动力的新能源汽车。”

综合德国《商报》和“焦点在线”报道，FlixBus公司用于服务欧洲市场的首批两款纯电动客车分别是中国宇通ICe12（用于法国市场）和中国比亚迪C9（用于德国市场）。前者为53座，最高时速100公里；后者为40座，最高时速90公里。（完）

责任编辑：张岩