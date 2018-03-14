原标题：政协委员黄润秋：生态环境部名字取得非常好

中国网北京3月14日讯 （记者 金慧慧）3月13日，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，组建生态环境部，不再保留环境保护部。对此，全国政协委员、环境保护部副部长黄润秋表示，生态环境部名字取得非常好，体现了污染治理与生态保护相统一。

黄润秋在九三学社小组会议上表示，此次国务院机构改革的侧重点是理顺管理职能，优化管理体制，提高政府部门运行效率。

国务院机构改革方案提出，将环境保护部的职责，国家发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责整合，组建生态环境部，作为国务院组成部门。

“生态环境部实际上是把分散在农业、海洋、水利等各个部门的城乡污染的监管归拢到一起。如此一来，不仅对不同的空间进行统一管理，而且把行政管理的碎片化进行集中统一。”黄润秋说。

他指出，环境保护部从字面上看是治理环境污染的，实际上生态监管也是环境保护部的一项工作。如主体功能区规划的生态保护红线、自然保护区等，都是由环境保护部来监管的。但在环境保护部这一名称中，并没有体现。

“生态环境部名字取得非常好。我国环境保护事业的发展，最终是要走到污染治理与生态保护相统一的。生态和环境是两个不同的概念，但二者又是相互作用的，统一监管和治理有其科学性。”黄润秋说。

黄润秋表示，完全赞同国务院机构改革方案，今后将按照中央统一部署落实到位。

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责任编辑：霍宇昂