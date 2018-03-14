甘肃高院院长：建议规定环境诉讼程序 指导审判

原标题：甘肃高院院长张海波：建议规定专门的环境诉讼程序，指导审判

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从中国人大网获悉，今年两会期间，全国人大代表、甘肃省高级人民法院院长张海波近日提交了《关于制定“环境诉讼法”的立法建议》（以下简称“《建议》”）。

全国人大代表、甘肃省高级人民法院院长张海波。甘肃法院网 资料图

《建议》指出，由于环境纠纷案件的诉讼主体、管辖、诉讼程序都有别于传统诉讼法的规定，现行的刑事、民事、行政三大诉讼机制无法单独适用于此类案件。因此，他建议全国人大着手制定统一的环境诉讼法。通过规定专门的环境诉讼程序，专门指导环境诉讼的司法审判。

张海波在《建议》中指出，目前对于环境纠纷类案件，相关法律制度供应仍不足。

例如，生态修复并不简单等同于民法上的恢复原状，其修复目标、修复标准、归责原则和责任方式等问题，在现行民事诉讼法中并不明确。

而对于环境诉讼的时效规则，张海波认为，目前按照民事诉讼的“知道或应当知道”作为起算点，但环境损害例如血铅病、尘肺病等，具有潜伏期长、致害原因及因果关系多样等诸多特征，为适应环境纠纷的特点，应当对最长诉讼时效作出延伸规定。

在张海波看来，建立环境诉讼制度的最终目的，是在一个诉讼程序中达到多种要素相统一，通过整合诉讼程序达到专门化的目的。

但他发现，目前国内对“环境司法专门化”的理解仍然停留在“机构专门化”上，即认为成立了环境资源专门审判机构或部门，就实现了司法专门化。

“个别地方会产生将一起环境侵权案件分解成刑事诉讼、民事公益诉讼、环境行政不作为诉讼等多案进入司法程序的情况，表面上增加了案件数量，实质上浪费了司法资源。”张海波在《建议》中写道。

该《建议》列出了若干数据：截至2018年1月1日，除最高人民法院的环境资源审判庭外，全国共有28个省、自治区、直辖市人民法院设立了专门的环保审判庭，合计363个。然而，各地环境资源法庭却面临“无米下锅”的尴尬处境，大多数环境纠纷的处置往往停留在行政层面，进入司法程序的不足1/200。

针对上述问题，张海波建议全国人大着手制定环境诉讼法，通过规定专门的环境诉讼程序，专门指导环境诉讼的司法审判。

具体来说，张海波提出，环境诉讼法应涉及如下内容：

1、环境诉讼当事人：哪些国家机关、社会组织有权提出环境诉讼，适当允许符合条件的个人作为环境诉讼原告，并明确行政机关发起环境诉讼的前置程序；

2、环境诉讼证据保全程序：查处环境违法案件的行政部门以及有关公安、检察机关在环境犯罪侦查公诉阶段，便固定对未来生态环境损害索赔所需的证据；

3、环境执法与司法的协调机制：允许环境执法部门以支持起诉人的身份提交诉讼证据参加诉讼，并建立环境执法部门与人民检察院之间的案件移送机制；

4、生态环境损害赔偿诉讼与环境公益诉讼的区别；

5、环境纠纷案件处理中，如何将民事侵权诉讼、行政附带民事诉讼、刑事附带民事诉讼及公益诉讼、生态环境损害赔偿诉讼等的多种法益相衔接和统一的问题。

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责任编辑：霍宇昂