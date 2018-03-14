统计局:前2月全国规模以上工业增加值同比增7.2%

原标题：国家统计局：前2月全国规模以上工业增加值同比增长7.2%

2018年3月14日上午，国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2018年1-2月份国民经济运行情况，并答记者问。

毛盛勇表示，前两个月，工业生产发展中，新产业新产品的引领作用增强。

数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长7.2%，增速比上年12月份加快1.0个百分点，比上年同期加快0.9个百分点。

分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长9.0%，集体企业下降2.3%，股份制企业增长7.3%，外商及港澳合商投资企业增长5.9%。

分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.6%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.3%。

同时，新产业新产品快速增长，工业结构持续优化。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.9%和8.4%，增速分別比规模以上工业快4.7和1.2个百分点。新能源汽车产量同比增长178.1%，集成电路增长33.3%，工业机器人增长25.1%。规模以上工业企业产销率达到97.9%。从环比看，2月份全国规模以上工业增加值比上月增长0.57%。

责任编辑：霍宇昂