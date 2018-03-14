修正后《中华人民共和国宪法》出版 在全国发行

原标题：《中华人民共和国宪法》出版
新华社北京3月14日电 根据第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正的《中华人民共和国宪法》单行本及宣誓本，已由人民出版社出版，即日起在全国新华书店发行。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 副部退休收15万 中间人是“两亿厅官”
- 【 军事 】 中国军费预算将增长8.1% 达11070亿元
- 【 财经 】 学者：年轻人也要为自己养老早做准备
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 最爱的内地城市？霍启刚秒答郭晶晶家...
- 【 科技 】 多米高管集体反思：不成功但绝不算失...
- 【 教育 】 小男生一篇作文惊呆网友：文笔逆天
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有