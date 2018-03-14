修正后《中华人民共和国宪法》出版 在全国发行

原标题：《中华人民共和国宪法》出版

新华社北京3月14日电 根据第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正的《中华人民共和国宪法》单行本及宣誓本，已由人民出版社出版，即日起在全国新华书店发行。

责任编辑：张岩