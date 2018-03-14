原标题：刘海星出任中央国安委办公室副主任，此前担任外交部部长助理

刘海星

官方报道显示，此前担任外交部部长助理的刘海星已出任中央国家安全委员会办公室副主任。

据《人民法院报》3月11日消息， 3月10日下午，十三届全国人大一次会议新疆维吾尔自治区代表团召开分组会议，审议“两高”报告。其中，全国人大代表、中央国家安全委员会办公室副主任刘海星表示，报告开篇提到坚持国家安全观，站位很高，5年中，人民法院队伍建设和司法公信力有了明显提升，建议人民法院继续深入推进司法改革，提升审判质效。

公开资料显示，刘海星生于北京，毕业于北京外国语大学，曾就读法国巴黎国际公共行政管理学院（TTAP）、法国国家行政学院（ENA）。刘海星1985年进入外交部工作，曾在驻法使馆、驻联合国代表团工作，2009年至2012年间任驻法国使馆公使。2012年，刘海星任外交部欧洲司司长，2015年升任外交部部长助理。

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