原标题：中国女子新加坡车祸昏迷 家属吁目击者还原真相

中新网3月14日电 据新加坡《联合早报》报道，日前，新加坡一名来自中国辽宁的女子，在过马路时，被巴士撞倒，头部受重创陷入昏迷，医生已叫家人做好心理准备，女子就算能救活，也可能变成植物人。目前，该受伤女子的家人呼吁目击证人能挺身而出，还原车祸的真相。

受伤女子名叫高美玲，24岁女子，被巴士撞倒头部受伤，入院至今一直处于昏迷状态，医生为她动了一次脑部手术，但情况还是不乐观。

这起严重车祸发生在当地时间3月8日傍晚8时左右，地点在兀兰2道和兀兰7道的交界处。

警方接受采访时证实，当天傍晚8时接获报案，得知一名24岁女子在昏迷的状态下，被送往邱德拔医院急救。

不幸被撞伤的女子叫高美玲（24岁），来自中国辽宁，在新加坡兀兰一家电子厂工作。她当天没上班，在外出返回兀兰81街第825座组屋的住处时出事。

当地时间3月13日，伤者的王姓姐姐（40来岁，家庭主妇）告诉记者，她在傍晚约7时40分接到目击者电话，知道妹妹出事了。由于自己的住处距离医院较近，她直接赶到医院，可是妹妹已经昏迷不醒了。

姐姐表示，妹妹在兀兰的电子厂工作4年，向来遵守交通规则，不会乱过马路，希望有目击证人能挺身而出还原车祸真相。

据姐姐说，医生已经告诉家人，妹妹情况危急，就算撑得过去，也可能会成为植物人。她说，妹妹被巴士这么一撞，一生就这么毁了。家人目前不想追究责任，但很想知道事情的真相。

“妹妹人缘很好，朋友很多，她的个性开朗，去到哪里都笑声不断，哪里知道会发生这样的事。”姐姐也说，虽然妹妹伤势严重，但家人没有放弃，一直相信奇迹会出现，妹妹终究会醒过来。

另一方面，肇事司机事发后已在危险驾驶的罪名下被捕，目前以7000新加坡元保释在外，驾驶执照也被吊销。

据悉，肇事司机是64岁的罗姓男子，事发时驾驶的是一辆40人座位的私人巴士。

本报联系罗姓司机时，他承认转弯时不知何故撞上女伤者。据他描述，女伤者后脑流血，警察到场后把他带回警署问话。

调查正在进行中。

责任编辑：张岩