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居民自有住房没纳入中国GDP核算？统计局否认

居民自有住房没纳入中国GDP核算？统计局否认
2018年03月14日 13:42 中国新闻网
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　　原标题：居民自有住房没纳入中国GDP核算？统计局否认

资料图：市民在看房。汤彦俊 摄资料图：市民在看房。汤彦俊 摄

　　中新网客户端北京3月14日电（记者 李金磊）国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，说中国的居民自有住房没有纳入到GDP核算里面，这个是不对的。GDP核算是核算生产活动，比如是在市场中租房子住要付租金，就核算进去了。还有一部分是住自己的房子，住自己的房子就没有市场交易行为发生，这样大家就认为没有被纳入到GDP的核算里，实际上不是这样的。

　　毛盛勇称，我国在GDP核算中已经考虑了居民自有住房，我住自己的房子跟我到市场上租房子对我来讲是享受了同样的服务。自有住房的核算方法，我们现在还在权衡和选择，看看是用成本法还是用虚拟租金法，用哪一种方法更能真实准确地反映中国居民自有住房的基本情况。

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责任编辑：张岩

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