原标题：居民自有住房没纳入中国GDP核算？统计局否认
资料图：市民在看房。汤彦俊 摄
中新网客户端北京3月14日电（记者 李金磊）国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，说中国的居民自有住房没有纳入到GDP核算里面，这个是不对的。GDP核算是核算生产活动，比如是在市场中租房子住要付租金，就核算进去了。还有一部分是住自己的房子，住自己的房子就没有市场交易行为发生，这样大家就认为没有被纳入到GDP的核算里，实际上不是这样的。
毛盛勇称，我国在GDP核算中已经考虑了居民自有住房，我住自己的房子跟我到市场上租房子对我来讲是享受了同样的服务。自有住房的核算方法，我们现在还在权衡和选择，看看是用成本法还是用虚拟租金法，用哪一种方法更能真实准确地反映中国居民自有住房的基本情况。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 著名物理学家史蒂芬-霍金去世 享年76...
- 【 军事 】 我少将:世界难民 有哪个是中国打出来...
- 【 财经 】 学者：年轻人也要为自己养老早做准备
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 最爱的内地城市？霍启刚秒答郭晶晶家...
- 【 科技 】 多米高管集体反思：不成功但绝不算失...
- 【 教育 】 小男生一篇作文惊呆网友：文笔逆天
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有