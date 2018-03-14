原标题：云南保山发生3.7级地震 当地震感明显

中新网昆明3月14日电 （陈静）据中国地震台网正式测定：3月14日11时15分在云南省保山市隆阳区（北纬25.09度，东经98.85度）发生3.7级地震，震源深度12千米，当地震感明显。

微博名为“oohgx”的网友称：“还是强烈的，关键是腾一中还拉警报了，吓得手抖。”保山市民张女士表示，“当时我躺在床上，感觉整个床都在晃，震感还是明显的。”

据了解，云南保山市地处云南省西部，总面积19637平方千米，正南与西北接缅甸，拥有国境线167.78千米。（完）

责任编辑：张岩