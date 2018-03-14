原标题 全国人大代表方复全：高等教育德育应放在第一位

图为全国人大代表、中国科学院院士、首都师范大学副校长方复全。 富田 摄

（两会速递）全国人大代表方复全：高等教育德育应放在第一位

中新网北京3月14日电（记者 曾鼐）高校应如何进行人才培养？“德育要放在第一位。”全国人大代表、中国科学院院士、首都师范大学副校长方复全如是说。他建议，加大对基础学科的扶持力度，通过引进世界“高手”来带动中国本土人才的培育。

在十三届全国人大一次会议期间，方复全就中国高等教育和人才培养接受中新网记者专访。

“要重视基础学科研究”

“回顾历次科技变革、社会进步，创新型人才都发挥了巨大作用。”方复全说，如二战时期，英国数学家图灵因为破解纳粹密码拯救了数百万人的生命；如今社会正掀起新一轮科技浪潮，人工智能、大数据技术等发展迅速，“今天，国际竞争更加激烈，人才的作用更重要了。”

他建议，要加大对基础理论研究的扶持力度。

“我经常反思，为什么美国能在芯片等技术方面遥遥领先，就是因为他们前期在基础方面汇聚了大量人才。”方复全说，数学、理论物理、生物学等基础理论研究，其应用可能需要经过若干年、甚至几代人才能实现，但只有把基础打牢，后劲才足。“若干年后，就算10个基础研究中有1个有用，就很值，基础理论的突破带来的应用往往都是重大革命。”

他强调，基础理论研究具有前瞻性，国家应加大扶持力度，中国必须培养一大批人才队伍从事基础研究，要重视基础学科人才的培育。

“立德树人是首位”

中国高校应如何育人？方复全提到三个关键词——中国特色、立德树人、引育结合。

“要立足本土，在中国大地上培养出具有中国特色的栋梁之才。”方复全说，所谓中国特色的人才，首先要明确的是为谁培养人才——为中国的建设和富强培养接班人；其次，要开拓自己的方向，不能完全跟随西方，如人工智能领域，方向很广，中国的技术一定要另辟蹊径。

针对德育教育，方复全称：“这是第一位的，尤其对于师范类高校来说。”方复全介绍，像首师大等师范类高校的教育，意味着对未来教师的培养，直接关系到下一代。“只有立德树人，才能培养合格的教师、人民的教师、为学生呕心沥血付出的教师。”

“既要育人，也要引人。”方复全说，一方面要把世界“顶尖高手”引进中国，另一方面，也要通过“引进来”带动本土人才的培育。“要通过引进一小批，带动一大批，实现引育结合。”（完）

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责任编辑：张岩