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香港红磡发生4车相撞事故 1人重伤送医后不治身亡

香港红磡发生4车相撞事故 1人重伤送医后不治身亡
2018年03月14日 14:07 中国新闻网
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　　原标题：香港红磡发生4车相撞事故1人死亡 部分路段封闭

　　中新网3月14日电 综合香港媒体报道，香港红磡近理工大学14日中午发生4车相撞事故，一名轻型货车司机重伤，被送往医院后宣告不治身亡。

　　据香港电台网站消息，现场是漆咸道南近理工大学往尖沙咀方向，事发在中午12时许。涉事的轻型货车与一辆出租车相撞，分别为私家车及旅游巴士的另外两辆车也被卷入该事故。

　　据香港《星岛日报》网站报道，轻型货车司机一度被困重创昏迷，由救援人员救出立即送院治理，但最终抢救不治。

　　轻型货车撞向栏杆，车身后车窗毁烂，车身碎片散落一地。消防员已派车赶到到场。警方正调查，是否有车辆越线，与迎面而来的车辆相撞。

　　香港特区政府运输署表示，公主道天桥往九龙塘方向近三军会的全线现已封闭。

责任编辑：张玉

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