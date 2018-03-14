中国是拯救WTO的最后希望?媒体:警惕“捧杀”论调

原标题：中国是拯救WTO的最后希望？警惕“捧杀”论调！

参考消息网3月14日报道 路透社近日报道称，中国提请世界贸易组织（WTO）就美国关税问题展开辩论，另外17个WTO成员国也表达了强烈担忧。同时，欧盟和韩国也考虑针对美国的关税措施向WTO提出申诉。在特朗普大张旗鼓，用贸易向世界“宣战”之际，各国希望WTO能够站出来解决问题。

WTO的职能就是调解世界贸易纷争，维持贸易秩序。但如今，西方媒体对这个曾经很有影响力的世界组织的处境和功能产生了质疑。英国《金融时报》3月13日刊登文章认为，WTO所代表的全球贸易体系正濒临解体。而美国《外交》双月刊则直接声称，国际贸易体系的瓦解已经持续了一段时间了，世贸组织的体制进程也辜负了其成员。

WTO遭最坚定支持者“反戈”

外界对于改革WTO的声音早已持续多年。对于WTO影响力减弱的原因，国家开发银行研究员刘卫平表示主要有两个。

刘卫平说，首先美国一向是WTO最坚定的支持者，如今特朗普却公开和WTO唱反调。美国现在在支持自由贸易方面犹豫不决，原因很多。首先，自由贸易导致国内工人的焦虑情绪。其次，美国向韩国、日本及东南亚国家开放市场是基于冷战时期的盟友关系。冷战的历史已经结束，美国需要重新考虑是否继续执行这种政策。

其次，支持WTO的最有组织、最有游说力量的团体——经济学家们也改变了观点。刘卫平说，过去，经济学家认为自由贸易对任何一个国家都有益。萨缪尔森也曾经建立过相关经济模型支持该观点。而在三年前，萨缪尔森改变了观点，他认为自由贸易对发展中国家有好处，但是随着时间的推移，对于发达国家并没有好处。从那以后，许多美国经济学家开始鼓吹自由贸易对于美国并没有好处。

岌岌可危的WTO需要共同挽救

既然WTO靠不住，那么世界自由贸易是不是前景暗淡？在前述《金融时报》的文章里称，在美国拒担领导角色、欧洲陷入民粹主义泥潭之时，中国应该出面挽救WTO所代表的世界贸易体系。该文章称，中国成为了重振WTO最后的希望。

面对这样的说法，刘卫平的观点是：挽救WTO，首要问题在于是否仍然愿意通过WTO解决争端。此前，中美两国都从全球贸易体系中受益匪浅，并都有强烈的意愿去保护自身利益。如果不能通过WTO对关税报复行为进行制止，各方的经济利益都将受到损害，世界自由贸易体系的前景也岌岌可危，WTO这个组织也将消失。

刘卫平说，WTO自建立以来，秉持种种管理贸易的规则。它不强制推行自由贸易，也不能迫使各国改变政策。其164个成员会就减少贸易壁垒的规则进行谈判。该体系为世界各地的企业提供了一个可预期的环境，并帮助各个政府建立政治联盟以支持贸易自由化。因此，如果真的WTO解体，相信对世界任何一个国家都是沉重的打击。

所以，在谈到拯救WTO是谁的责任时，刘卫平表示，这应是发达国家和发展中国国家共同来拯救WTO。也就是说，让WTO重新成为在世界贸易秩序中有影响力的中间角色，这是各国共同的责任。只有坐下来好好谈，互有让步与妥协，并寻求新的合作和发展，才能维持正常、健康的世界贸易秩序。反之，一味地想打破现有规矩，试图只为自身谋取利益，最后很可能会适得其反。

对中国来说，既要呼吁美国坐下来谈，也要警惕一些借“中国拯救世界”之类言辞“捧杀”中国、转嫁自身责任的论调。毕竟，中国一直在遵守并维护自由贸易规则，而谁是真正的破坏者，世人都看在眼里。（完）

责任编辑：张岩