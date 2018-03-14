正部级官员叶小文座右铭：白天走干讲 晚上读写想

原标题：专访|正部级官员叶小文的座右铭：白天走干讲，晚上读写想

笑眯眯的眼睛，微挺的肚子，讲话带有贵州口音，偶尔还会飙一两句流行歌曲……如果不说他的身份，很难相信，这是一位正部级官员。

他叫叶小文，出生于1950年，祖籍湖南，贵州成长，早年曾担任共青团中央统战部副部长、中央统战部民族宗教局（二局）局长、国务院宗教事务局局长、国家宗教事务局局长等职，2009年升任中央社会主义学院党组书记、第一副院长（正部长级）。

2016年2月，年满65周岁的叶小文卸任中央社会主义学院领导职务，转任十二届全国政协文史和学习委员会副主任。

此后两年，叶小文把更多精力放在读书和音乐。

他勤于思考和写作，同时也紧跟时代，开通了自己的微信公众号。面对音乐，叶小文更是一名“发烧友”，61岁开始练琴，从入门级水平，一步步成为交响乐团大提琴首席。

2018年3月5日，叶小文接受澎湃新闻采访。 澎湃新闻记者 李闻莺 图

2018年3月，叶小文作为全国政协委员出席全国政协十三届一次会议。会议间歇，他在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时坦言，一个当官的，跑去拉大提琴，难免惹一些非议。

但他也有十足的底气，“第一，我琴拉得好，第二，我工作做得更好，第三我文章写得很多，第四我不是贪官，你查，干干净净。”

望海楼札记

梳理叶小文的履历，国家宗教事务局（前身为国务院宗教事务局）局长是一个关键词。

从1995年到2009年，他在这个岗位任职14年有余。此前担任过中共中央外宣办主任、国务院新闻办主任的赵启正就在一篇文章中写到，“据说赵朴初先生留得有话，此生相处过几位宗教局长，甚喜此君。”

不过，正所谓“不在其位不谋其政”，离开领导岗位，叶小文谈工作不多，很大一部分精力花在读书和音乐。

2017年2月，他曾在《人民日报海外版》发文自述“退休生活”。

文中提到，自2016年2月卸任中央社会主义学院领导职务后，主要忙两件事——读书与做人，音乐与修身。在充实与快乐中，倒也确是“韶华逝，青丝华发，未敢忘忧国。”

书读得多了，自然想动动笔。

叶小文告诉澎湃新闻，自己本来就是做学问出身，过去曾在贵州省社科院工作，上世纪80年代，因为在《中国社会科学》杂志发表了一篇论文并且获奖，才走马上任出任共青团贵州省委书记。

从政过程中，他慢慢意识到，对官员来说，读书、写文章都是基本功。官员如果只会念秘书的稿子，这个官，是当不好的。

也是进入仕途以后，叶小文从一位基层干部那里听来一句话，“白天走干讲，晚上读写想”。这句话，之后成了他的座右铭。

在一篇文章中，叶小文解释了这两句话的意思。白天走干讲，是说讲官员要调研、实践，走下去、干起来、讲出水平。

他还特别提到，“我们有的干部，与新社会群体说话，说不上去；与困难群众说话，说不下去；与青年学生说话，说不进去；与老同志说话，给顶了回去。套话一说完，主客便只好默默地相对，逐渐沉闷起来。”

晚上读写想，是指耐心读、勤于写、创造性地想。

叶小文认为，白天走干讲的功夫，主要来自晚上读写想，“如果不读书、不思考，没有内涵，怎么去讲话呢？”

也是因为长期保持读与写的习惯，最近几年，叶小文撰文六、七百篇，有的集结出书，有的见诸于报端。

此外，由于他也是中国人民大学的博士生导师，一位学生主动请缨，说要帮导师开通微信公众号。

2017年3月，微信公众号“望海楼札记”开通。一年以来，该公众号发文100余篇，大多是叶小文对时代、对人生的思考和感悟。

至于为何叫“望海楼”，答案还是和他的“老本行”有关。

早在2011年，叶小文将文章集结出版，就取名《望海楼札记》。为该书作序的赵启正透露，国家宗教事务局就在北京城著名的后海边上，“海”边有一个古建风格的楼台，名字叫“望海楼”。

赵启正还称，叶小文有真性情，喜说真话，藏掖不住。他曾长期在《人民日报》望海楼专栏发表文章，上至中央领导，下至平头百姓，收获了一批忠实读者。

满天星乐团

2015年12月，叶小文在广州演出。 图片来源于网络

除了读与写，叶小文的另一大爱好，就是交响乐。这位正部级官员，眼下还有另一个特殊身份——满天星业余交响乐团团长，兼大提琴首席。

要知道，这样一份才艺，也是靠后天努力换来的。

据叶小文介绍，年轻时，他就像电影《芳华》那样，是一名文工团员。但当时没有学到太多，“摸过几下琴，之后几十年没再碰过。”

等到年过六十，叶小文已调任中央社会主义学院，工作没有过去那么繁忙，才又动了练琴的心思。

他买来一把大提琴，找到老师求教。老师说，唉呀，我们都是6岁开始学琴，你61岁才开始学，能学成啥？

“我说，人老了，可以重新做一次小孩。”叶小文显然不打算放弃。

而据《大众日报》此前报道，为了练琴，叶小文曾每天早上6点起床，拉琴到7点，再出门去上班。谁知琴刚拉了三天，爱人让他去电梯里看看，只见贴着一张条：“隔壁那位热爱音乐的人士，你能不能8点以后再练琴！”

音乐也让叶小文遇到更多志同道合的朋友。

2012年春天，在国务院原副总理李岚清大力推动下，由叶小文担任团长的“三高爱乐之友业余交响乐团”开始筹建。

《南方》杂志报道称，这个交响乐团虽然冠以“业余”二字，却具有“三高”特点——乐团成员全部来自全国各地的高级知识分子、高级干部、高级军官。

但另一方面，由于“三高人员”的特殊性，乐团成员很难凑到一起共同排练和演出，组建半年即宣布解散。

不过，“聚是一团火、散是满天星”，2013年初，以原“三高爱乐之友业余交响乐团”团员为骨干，“满天星业余交响乐团”成立，团长还是由叶小文担任。

成立5年以来，“满天星业余交响乐团”组织演出超过百场，并且大多在高校进行。

叶小文说，李岚清早年担任国务院副总理时分管科教，退休后也一直关心教育。他曾感慨当代大学生更爱唱流行歌曲，一直想为古典音乐普及做些努力。

“流行歌曲没什么不好，但都唱那样的也不行，‘像老鼠爱大米’‘猪啊猪啊，圆圆的眼睛’，你们会唱吗？”叶小文笑着模仿。

在他看来，“礼乐刑政，其极一也”，修身途径很多，音乐是其中之一。好的音乐，可以使人的审美能力得到提高，生活更有情趣，思维更有创意。

但另一方面，叶小文也清楚，一个当官的，跑去拉大提琴，难免惹来一些非议。用他自己的话讲，“琴拉得好，拉得不好，都不是人。”

他直言，如果琴拉得不好，别人肯定嗤之以鼻，拉得好，人家又会质疑，你一个官员，整天练琴，怎么做工作的？

“我就要告诉他们，第一，我琴拉得好，第二，我工作做得更好，第三我文章写得很多，第四我不是贪官，你查，干干净净。”说到这里，叶小文畅快大笑、底气十足。

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责任编辑：张玉