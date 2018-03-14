全国政协领导人选举现场：工作人员发放选票(图)

#两会2018# [现场照片：工作人员发放选票]3月14日，全国政协十三届一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议，选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。这是工作人员发放选票。 （摄影：李涛）

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