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| 2018全国两会特别报道

全国政协领导人选举现场：政协委员投票(图)

全国政协领导人选举现场：政协委员投票(图)
2018年03月14日 16:17 新华视点作者：新华视点
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　　#两会2018# [现场照片：全国政协委员投票]3月14日，全国政协十三届一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议，选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。这是委员在投票。（摄影：李涛、高洁）

责任编辑：刘光博

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