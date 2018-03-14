原标题：民航局：全国航班正常率连续5个月保持在80%以上

3月14日，中国民航局举行3月例行发布会。

中新网北京3月14日电 （记者 程春雨）中国民航局相关负责人今日在发布会上表示，2月份，全国航班正常率为80.01%，同比提升5.82个百分点，环比下降2.04个百分点，中国民航的航班正常率已经连续5个月保持在80%以上。

2月份，民航共保障各类飞行426165班，日均15220班，日均同比增加10.33%，日均环比增加7.34%。

影响航班正常的首要原因是空域用户活动，占延误航班的33.85%。据统计，受华北、华东、中南等地区受其他空域用户活动影响，北京、上海、南京、杭州、温州、福州、青岛、南宁、海口、昆明等机场5200多个航班出港延误。

其次是天气原因，占延误航班的31.15%。其中，受西南、东北地区受低温雨雪天气，昆明、贵阳、沈阳、长春、哈尔滨等机场共有2310余班出港延误，80余班返航备降，350余班取消。华东、西南、中南、西北等地区受低能见度天气影响，南京、昆明、海口、长沙、乌鲁木齐等机场共有1320余班出港延误，200余班返航备降，150余班取消。

2月份，民航行业实现运输飞行91.52万小时，同比增长12.7%；实现通用航空飞行2.5万小时，同比下降38.9%。未发生运输航空事故，民航行业安全生产继续保持平稳态势。（完）

责任编辑：刘光博