长三角区域合作办已从4地抽调15人 将制定3年计划

原标题：长三角区域合作办已从四地抽调15人，将制定三年行动计划

“长三角区域合作办公室已经组建，上海、江苏、浙江、安徽三省一市派出的人员已到位，办公地点放在上海。”

据上海发布微信公众号消息，3月6日的十三届全国人大一次会议上海代表团全体会议上，中共中央政治局委员、上海市委书记李强在回答媒体关于“上海怎么谋划推动长三角地区一体化发展、率先发展”的提问时透露。

“目前共有15名工作人员，来自上海的8人、浙江3人、江苏2人、安徽2人，1月底已经到位。其中，三省一市发改委至少各选派1人，有不少同志一直从事长三角区域合作工作。”3月14日，长三角区域合作办公室一名工作人员告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）：“1月中旬，领导找我谈话，告知将选调我前往新组建的长三角区域合作办公室，工作地点在上海，我1月下旬报到，办公地点目前暂设在上海市发改委培训中心内。”

据《新华日报》报道，1月12日，长江三角洲地区主要领导座谈会在苏州举行，按照“创新引领率先实现东部地区优化发展”的总要求，就建设长三角城市群、深化区域合作机制等进行了深入讨论。

会议指出，要注重统筹务实，建立健全更有效的合作新机制。进一步完善区域合作机制，研究搭建新平台新机制，增强区域合作机制战略决策功能和协调解决问题的能力。强化三级运作的区域合作机制，加强长三角地区主要领导座谈会的决策功能和长三角地区合作与发展联席会议的协调作用，进一步发挥长三角基金的作用，探索促进区域协同发展的新方式、新手段。提升重点领域协调层级，研究建立由省市分管领导牵头的工作协调平台，明确跨区域协调重点难点事项和责任分工，提升落实成效。

据了解，长三角区域合作办公室的主要职责是研究拟订长三角协同发展战略规划，以及体制机制和重大政策建议，协调推进区域合作中的重要事项和重大项目，统筹管理长三角合作与发展共同促进基金、中国长三角网站等。近期的主要任务是研究制定《长三角一体化发展行动计划（2018~2020年）》和今年的区域合作工作计划，着力协调解决省际合作重大问题，开展协同创新路径研究，推动改革试点经验复制共享等。

据上海市发改委官网介绍，长三角合作与发展共同促进基金是由三省一市共同发起设立的政策性公益基金，重点支持长三角合作与发展过程中跨区域、有共性的重大课题、重要规划、重点方案的研究。中国长三角网站的介绍显示，该网站2015年9月由长三角地区合作与发展联席会议办公室建立。

责任编辑：张玉