云南省长:国务院机构改革方案审议后进行省级改革

原标题：云南省长：国务院机构改革方案审议通过后将进行省级机构改革

3月14日下午，十三届全国人大一次会议云南代表团举行全体会议，审议国务院机构改革方案。全国人大代表、云南省长阮成发在发言时说，机构改革是一场国家治理的自我革命，也是对各级政府树牢“四个意识”的一次政治检验。国务院机构改革方案审议通过后，省级机构改革也将进行。要按照中央的决策部署要求，着力推进云南省机构改革。

在会上，全国人大代表、云南省常务副省长宗国英发言时表示，下一步初步考虑从五个方面开展云南省机构改革工作。

一是抓紧研究制定云南省改革方案，统筹考虑党群机构的设置，总结云南历次机构改革的经验和做法，及早做好有关改革基础设施工作、基础性工作；摸清摸透各地各部门的情况，结合云南实际的机构改革方案，设计好路线图时间表。省政府部门的设置调整，原则上与国务院的机构改革相衔接。

二是持续推进政府职能的转变，把深化机构改革和“放管服”改革结合起来，全面推进行政审批标准化，完善政府的权责清单，推进证照分离的改革试点，逐步实现一颗印章管审批，进一步清理规范各类许可中介服务等管理事项，完善办事的流程，大幅降低制度性的交易成本，鼓励更多社会主体投身创新创业。进一步深化综合行政执法体制改革，解决多头执法、重复执法的问题。

三是加快推进事业单位的改革，结合机构的改革，全面推开承担行政职能事业单位的改革，加大经营类事业单位的改革力度，完善具备条件的经营类事业单位的转体改制。区分情况，实施公益类事业单位的改革，强化公益的属性，破除租赁的机制，坚持政策平台，加快推进五个行业协会的改革。坚持政教平台，加快推进省属部门管理的学历教育学校归口教育部门改革。

四是提升和优化边境经济合作区的管理体制，规范整合各类开发开放的平台。

五是深化机关事务社会化的改革，加快推进省级机关后勤服务社会化改革，进一步提升机关后勤服务的质量和水平。

“要通过改革进一步理顺政府和市场，政府和社会的关系。”宗国英说，该管的事管好，该放的权放足，该提供服务提供到位，做到不缺位、不错位、不越位，努力建设人民满意的服务型政府。

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责任编辑：张玉