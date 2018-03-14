新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台湾花莲县海域发生4.4级地震 震源深度6千米

台湾花莲县海域发生4.4级地震 震源深度6千米
2018年03月14日 19:19 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台湾花莲县海域发生4.4级地震 震源深度6千米

图片来源：国家地震台网官方微博图片来源：国家地震台网官方微博

　　中新网3月14日电 中国地震台网正式测定：03月14日18时48分在台湾花莲县海域（北纬24.12度，东经122.07度）发生4.4级地震，震源深度6千米。

责任编辑：刘光博

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区