惠台31条催化效应初显 近六成年轻人愿来大陆发展

原标题：“31条”催化效应初显 近六成年轻人愿来大陆发展
中新社台北3月14日电 台湾《远见》杂志14日公布的一项调查结果显示，近六成台湾年轻人愿意到大陆求学、工作和创业。
据联合新闻网等台媒报道，《远见》此番调查是为了解台湾社会对《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（以下简称“31条”）颁布实施的舆论反应。结果显示，年龄在18至29岁的年轻人中，高达59.6%愿意到大陆发展。而61.6%的年轻人表示，会因为“31条”的出台增加赴大陆求学、就业和创业的意愿。
调查显示，认为大陆对台湾友善的年轻人占比40.8%，认为不友善的为39.8%；而10年之前，这两个数字分别是35.5%和50.8%。台湾青年群体对大陆的态度发生了显著变化。
以区域来看，桃园、新竹和苗栗地区民众赴大陆发展的意愿最高，达到51.1%。台媒分析，该地区为高科技和制造产业聚集区，“31条”提供的便利条件，对当地民众吸引力强。
据悉，《远见》杂志本次调查从3月8日至11日，样本数为1007人，在95%信心水平下最大抽样误差为正负3.09%。（完）
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