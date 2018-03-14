全国人大宪法和法律委员会对监察法草案进行审议

原标题：全国人大宪法和法律委员会召开全体会议对监察法草案进行统一审议

第十三届全国人大宪法和法律委员会14日下午召开全体会议，根据各代表团的审议意见，对监察法草案进行统一审议。宪法和法律委员会组成人员出席会议，中央纪委负责同志列席会议。

近日，各代表团对监察法草案进行了审议。代表们普遍认为，制定监察法是深化国家监察体制改革的重要内容和关键环节，通过国家立法把党对反腐败工作的集中统一领导体制机制固定下来，必将为反腐败工作开创新局面、夺取反腐败斗争压倒性胜利提供有力法治保证。监察法草案对监察工作的指导思想和原则、监察机关及其职责、监察范围和管辖、监察权限、监察程序等内容作了较为系统的规定。草案经过全国人大常委会两次审议、向社会公开征求意见、组织十三届全国人大代表研读讨论和反复研究修改，较好地吸收了各方面的意见，广泛凝聚共识，回应社会关切，已经比较成熟，建议经本次会议审议修改后表决通过。代表们还对草案提出了一些具体修改建议。

今天的宪法和法律委员会会议对代表们提出的意见逐条认真研究，对监察法草案进行了修改完善，提出了关于监察法草案审议结果的报告和草案修改稿。下一步，将按法定程序提请大会主席团常务主席会议、主席团会议审议后，再次提请各代表团全体会议审议。

责任编辑：刘光博