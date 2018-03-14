习酒公司董事长建议:白酒酿造技艺列申遗重点工作

原标题：习酒公司董事长建议：将中国白酒酿造技艺列入申遗重点工作

3月14日，今年全国两会，全国人大代表、贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司党委书记、董事长张德芹提交了关于将中国白酒酿造技艺列入国家申请世界非物质文化遗产的建议。

他在建议中提出，中国白酒酿造是一门涉及广泛的综合技艺，完全可以集中表达中华民族历史、文化、科技、传统习俗等多方面的内容。通过中国白酒申请世界非物质文化遗产，一定能够从技艺到记忆，从内部到外部，从国家到世界，推动中国文化在全世界范围的传播和继承。

贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司始建于1952年，1998年并入茅台集团，属茅台集团控股子公司。

张德芹表示，中国白酒是世界上工艺最复杂的蒸馏白酒，是对人的感官冲击最丰富蒸馏酒。中国人酿酒遵循“天人合一”与“和而不同”的哲学思想，这也是中国哲学对万物关系的理解和对理想境界的构思。而历史多次证明，中国哲学已经成为解决当今世界紧张问题的最佳良药，世界也越来越重视中国传统文化和哲学思想。近代以来，中国的陶瓷和丝绸制造技术先后被国际其他国家超越，而中国白酒的酿造技艺仍属于我国独有的知识产权，是可以肩负中国民族产业的最重要符号。

而随着现代化工业进程的不断推进，中国传统的酿酒技艺也受到了很大的冲击。建议称，目前，中国从事传统酿酒工作的酿酒工平均年龄超过48岁，并且每年酿酒工人呈负增长，如不加以特别重视和保护，长此以往中华古老的酿酒技艺传承将岌岌可危，世界最早的发酵和蒸馏酿酒技术将逐渐遗失殆尽。

餐饮申遗并非没有先例。

上述建议还提到，2010年至2016年期间，全球骤然刮起世界饮食遗产之风：以法国大餐为代表的饮食进入世界非物质文化遗产名录，同年入选的还有西班牙、希腊、意大利、摩洛哥联合申报的“地中海饮食”、“传统墨西哥餐饮”。2011年，土尔其饮食“麦粥传统”入选世界名录。2013年更有东亚两个饮食提案，即“日本和食”和“韩国越冬泡菜”同时入选世界非物质文化遗产名录。迄今为止，世界上已经有了六个饮食类非物质文化遗产，中华饮食不在其列。

因此，张德芹建议，将中国白酒酿造技艺作为中国申请列入世界非物质文化遗产名录的重点工作，尽早排上日程推进实施。

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责任编辑：张玉