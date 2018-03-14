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原北京军区装甲兵副司令倪宽逝世 曾率坦克团援朝

原北京军区装甲兵副司令倪宽逝世 曾率坦克团援朝
2018年03月14日 21:11 澎湃新闻
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　　原标题：原北京军区装甲兵副司令员倪宽逝世，曾率坦克团抗美援朝

　　澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从倪宽同志亲友处获悉，原北京军区装甲兵副司令员倪宽同志，因病医治无效，于2018年3月5日在北京逝世，享年91岁。

　　公开资料显示，倪宽出生于1926年8月，江苏常州人，1939年9月参加革命，1947年1月加入共产党。

　　抗日战争时期，倪宽历任新四军战士、通讯员、要员，苏中三分区司令部参谋，苏中特务五团二营五连副连长、连长等职。

　　在此期间，倪宽先后参加了江苏黄桥、曾店、泰兴、三洋河伏击战和苏中七战七捷等战役战斗。

　　解放战争时期，倪宽历任三野六纵五二团一营副营长、三野先遣纵队七支队一大队副大队长、三野特种兵纵队二营营长等职，先后参加了涟水、莱芜、雎杞等战役战斗。

　　新中国成立后，倪宽历任装甲兵战车二师一营营长、教导队队长、独立二团参谋长、副团长、坦克独立第八团团长，北京军区装甲兵技术部副部长，坦克一师参谋长、副师长、师长，北京军区装甲兵副司令员。

　　此外，倪宽还曾率部参加抗美援朝战争，担任中国人民志愿军坦克独立团团长，并参加了金城反击战等战役战斗。

责任编辑：张玉

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