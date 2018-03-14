3月15日两会看点：政协闭幕 委员通道再次开启

原标题：15日两会看点：政协闭幕，委员通道再次开启
来源：中国之声
据中国之声《新闻纵横》报道，15日上午，全国政协十三届一次会议将举行闭幕会。会前，2018年全国两会的最后一场 “委员通道”将开启。届时，包括李彦宏、邓中翰、刘永好等来自多个界别的全国政协委员将接受媒体采访。
15日上午，国务院新闻办将举行记者会，邀请内蒙古自治区赤峰市松山区小庙子村党支部书记赵会杰、湖南省隆回县岩口镇向家村村委会主任向长江等4位全国人大代表围绕脱贫攻坚与中外记者见面交流。
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