甘肃卫计委主任：建议严控医药产品价格过快上涨

原标题：甘肃卫计委主任郭玉芬建议：严控医药产品价格过快上涨

医改与药改话题依然备受关注。

今年全国两会，全国人大代表、甘肃省卫计委主任郭玉芬提出的一份建议称，要加大医药市场治理，严控医药产品价格过快上涨。

郭玉芬在建议中写道，目前全社会的卫生总费用增速高于GDP的增长速度，2016年全国卫生总费用比2015年增长13.1%，是GDP增速的近两倍，正因为总费用上升太快，老百姓看病花费的绝对值并没有下降，医疗费用的压力在加剧。

她指出，医药费用的快速上涨，尤其是不合理的快速上涨、价格虚高，其破坏力是巨大的。因此，当前和今后相当长一段时间内，都要将遏制医药价格虚高、医用费用不合理上涨作为最重要的改革任务去抓。

对此，郭玉芬给出了三项建议措施。

措施一：在医药集中采购中，建立药品价格追溯制度，将医药价格追溯结果全面应用到医药集中采购的价格评审中。

郭玉芬认为，价格追溯制度在招标采购中的应用，可以从药品流通的准入源头上，即形成科学、合理、准确的价格评审（评估）机制，将价格评审作为最重要的评审内容，成为遏制虚高价格的一把利器，彻底消除一级批发市场与省级中标价之间巨大的价差，配合两票制的推行实施，必然能有效遏制医药产品价格的虚高和不合理增长。

措施二：要建立医疗机构药款支付（医用耗材支付）监管制度。

其主要目的有二：一是解决医疗机构回款慢造成的药品供应保障不到位不及时，以及因此而造成的短缺现象局部加剧问题。二是通过药款及时支付，有利于进一步降低药品价格。

措施三：加强医药采购使用综合监管，建立药品和高值医用耗材合理使用长效管理机制。

郭玉芬认为，在加强医药市场的综合治理方面，既要“降低价格”，又要“控制费用”，做到“降价与控费并重”，实现从降低价格到促进合理用药的全方位管理，建立健全合理用药（医用耗材合理使用）长效机制，将合理用药制度化，全面规范医疗机构药品和医用耗材的合理使用。

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责任编辑：张玉