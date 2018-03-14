原标题：上海代表团举行全团会议，审议国务院机构改革方案

上海代表团今天（3月14日）举行全团会议，审议国务院机构改革方案。市委书记李强代表，市委副书记、市长应勇代表，市人大常委会主任、上海代表团团长殷一璀参加审议。

审议中，应勇代表说，深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央以加强党的全面领导为主线，着眼推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，有效治理国家和社会，统筹党政军群机构改革的重大决策，是系统性、整体性、重构性的深刻变革。国务院机构改革，深入推进简政放权，有利于为各类市场主体营造更好的营商环境和市场环境，更好发挥政府作用；坚持问题导向，充分体现优化协同高效，有利于加快构建机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加高效的体制机制；坚持以人民为中心，有利于完善为民谋利、为民办事、为民解忧，保障人民权益、倾听人民心声、接受人民监督的体制机制。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决服从大局，按照党中央部署和要求，落实好地方机构改革任务。

全国人大代表、民盟中央主席丁仲礼审议时说，这次机构改革的落脚点在于明确责任，理顺关系，改革力度空前。“这次改革体现出以人民为中心，稳中求进的工作基调。没有从大部制的角度出发，而是从落实实权出发。”

针对改革后，部分整合部门如何更高效协同地展开工作，丁仲礼建议道：“比如生态环境部，涉及到环保方面的职能部门整合到一起，非常好。后续操作层面上，建议考虑把原来的人员，原来的部门打散以后重组，不然还是会形成一些天然的山头，不利于协调工作的展开。”

全国人大代表、上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长刘艳审议时说，自己来自卫生系统，此次最关注新组建的国家卫生健康委员会。从其职能定位上看，体现了“大卫生、大健康”理念，持续深入推进医改，“把以治病为中心转变到以人民健康为中心”。

刘艳认为，医改是系统工程，机构设置优化后，下一步应该围绕关键环节，找准定位，加强整体规划，形成有效合力顺势而为，在高质量发展上下功夫。

上海代表团副团长廖国勋参加审议。

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责任编辑：张玉