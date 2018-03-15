老兵握手精兵 这场颁奖典礼何以如此触动人心

原标题：一场颁奖典礼，何以如此触动人心

入夜，忙碌一整天的军委联合参谋部某大队参谋魏然终于闲歇下来。回到宿舍，他打开电脑，将不久前上级机关下发的视频光盘放入光驱，专注地观赏。时光如水静流，但他的内心已波澜起伏。

光盘里刻录的内容，是军委联合参谋部2017年践行新时代强军目标新闻人物颁奖典礼全记录。那天，魏然在直播现场，颁奖典礼的一章一幕，他已了然于心，为何事后还要看了又看？

他敬佩那些人。这次颁奖典礼表彰的新闻人物，既有善谋打仗的战略参谋，也有勇挑重担的保障尖兵；既有岗位建功的基层战士，也有默默奉献的科研老兵；既有绽放在军事外交战线的铿锵玫瑰，还有运筹重大军事行动的机关团队……他们无一不是来自备战打仗一线的排头兵，他们每一个人身上都有撼人心魄的强军故事。看到现在的他们，可以期待将来的自己。

他喜欢那支歌。那是评委会专门为这场颁奖典礼创作的主题曲《就要谋打赢》。执着坚定的歌名，雄壮有力的节拍，催人奋进的歌词，即便是小声哼唱，也给人以无穷的力量：“眼观世界风云，紧按地球脉搏，运筹帷幄中军帐。剑指陆海空天，经略联合攻防，决胜未来新战场。听从领袖号令，奋楫强军征程，托举复兴大梦想……” 魏然清晰地记得，颁奖典礼结束时，军委联合参谋部领导与受表彰者以及现场千余名官兵齐声高唱这首歌的情景，那巨大的声浪至今回响耳畔。

他享受那个氛围。颁奖典礼综合运用视频展播、颁奖嘉宾访谈和宣读颁奖词等多种手段，生动反映了8名个人、3个集体的先进事迹和崇高精神，从一个侧面展示了2017年军委联合参谋部学习贯彻习近平强军思想，着眼实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队，强化“四个意识”，聚焦备战打仗，建设“四铁”军委机关，培育“四有”新时代革命军人的丰硕成果和崭新风貌。庄重的仪式感、颇具巧思的舞台设计、火爆的现场气氛、精心营造的打仗氛围，一旦置身其中就会引燃激情、点亮青春，激发矢志强军建功立业的渴望。

他读懂那颗心。此次颁奖典礼，诸多细节体现出活动组织者的匠心与用心。新闻人物的家属来了，官兵代表为她们献上一束鲜花，表达真诚的谢意与崇高的敬意；年度立功受奖的人员来了，军委联合参谋部领导为他们佩挂军功章，勉励他们再接再厉、再立新功；最让人感动的是评委会对颁奖嘉宾的遴选，只要符合颁奖主题和表彰意图，只要契合获奖者的身份特点，只要对方有一线希望能来，就千方百计地邀请。于是，当年参加边境反击作战的老兵坐着轮椅赶来了，具有崇高国际声望的外交谈判家带着老伴赶来了，获奖者始终念兹在兹的连队领导不远千里赶来了，威震全军的“蓝军”旅长专程赶来了，知名导演不顾病痛如期从国外赶来了……魏然知道，评委会之所以邀请这些嘉宾来颁奖，是因为他们与获奖者之间有着积极向上的传承或关联；这些嘉宾之所以愿意来颁奖，是因为他们对获奖者有着发自内心的嘉许和期望。

战场打不赢，一切等于零。强国需要强军，“执干戈以卫社稷”，建设巩固国防和强大军队，是军人与生俱来、舍我其谁的责任。

2017年11月3日，习主席视察军委联合作战指挥中心并发表重要讲话，表明新一届军委贯彻落实党的十九大精神，推动全军各项工作向能打仗、打胜仗聚焦的鲜明态度，强调必须扭住能打仗、打胜仗这个关键，在备战打仗上有一个大的加强。2018年1月3日，习主席出席中央军委2018年开训动员大会并发布训令，要求全军指战员坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，刻苦训练、科学训练，勇于战胜困难，勇于超越对手，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。

统帅千钧授，三军一念同。如今，军委联合参谋部官兵正在按照习主席的指示要求，全身心投入新年度工作之中。他们知道，一场颁奖典礼并不是一名军人真正想要的凯旋与荣光，在未来战场上战胜敌人才是。

责任编辑：初晓慧