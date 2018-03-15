解放军报：领导干部要做尊法学法守法用法的模范

原标题：领导干部要做尊法学法守法用法的模范

人不率则不从，身不先则不信。要更好发挥宪法在新时代坚持和发展中国特色社会主义中的重大作用，领导干部就必须带头尊法学法守法用法， 带动机关依法指导、部队依法行动、官兵依法履职，使全面依法治军、全面从严治军落到实处。

“整肃军纪，重在将也”。领导干部这个“关键少数”，既是依法治军的领导者和组织者，又是依法治军的执行者和实践者。只有增强尊法学法守法用法的思想自觉和行动自觉，以法治思维和法治方式想问题、作决策、办事情，始终依法用权、正确用权、干净用权，才能以自己的模范行动影响和带动广大官兵崇尚法治、建设法治、厉行法治。宪法是依法治国的总依据，也是依法治军的总依据，领导干部尊法学法守法用法，首先要树立宪法意识、恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命，以实际行动坚决履行好维护宪法尊严、保证宪法实施的重要政治任务。只有着眼依法治国、依宪治国大局，依照宪法法律行使职权、履行职责、开展工作，才能不断开辟法治军队建设的新局面新境界。

党的十八大以来，治军方式发生深刻转变，广大官兵办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的思维习惯正在形成。各级领导干部带头掌握法律、敬畏法律，厉行法治、捍卫法治，自觉做到谋划工作运用法治思维，处理问题运用法治方式，对推进依法治军从严治军、加快实现治军方式“三个根本性转变”，发挥了重要作用。

但也应看到，与全面依法治军、全面从严治军的要求相比，个别领导干部还存在跟不上、不适应、不到位的问题。比如，有的法治意识仍然比较淡薄，人治惯性仍然没有克服，以言代法、以权压法、徇私枉法等现象还是存在。究其根源，主要是尊法不够，没有从内心彻底摈弃人治思想和长官意志；学法不够，没有充分掌握法律这个行使权力的依据；守法不够，没有牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰；用法不够，没有自觉提高运用法治思维和法治方式的能力。这些问题不解决，全面依法治军、全面从严治军就难以真正落实。

对于军队法治建设，领导干部起着关键推动作用。要按照走在前列的标准要求，切实增强宪法意识，弘扬宪法精神，做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。要准确领会把握这次宪法修改的重大意义、丰富内涵和实践要求，进一步坚定对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治信仰，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，强化维护核心、维护权威、维护和贯彻军委主席负责制的政治自觉和行动自觉，努力把全面依法治军、全面从严治军提高到一个新水平。

责任编辑：初晓慧