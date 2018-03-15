2017年网络购物投诉量大增 全年受理68.57万件

原标题 2017年网络购物投诉量大幅增长 全年受理68.57万件
国家工商总局14日发布数据显示，2017年全国工商和市场监管部门共受理消费者投诉240.04万件，同比增长44%，网络购物投诉量大幅增长。
2017年，全国工商和市场监管部门共受理商品类投诉120.63万件，占50.3%，服务类投诉119.41万件，占49.7%。居民消费结构加快转型，升级类消费诉求快速增长。
国家工商总局消保局局长 周石平：文化运动娱乐用品、化妆品、计算机及配套设备等提升生活品质的消费投诉分别同比增长107.9%、76.3%和27.4%；装修建材和装修装饰服务等改善家居环境的消费投诉分别同比增长28.1%和86.4%；租赁服务和中介服务等提供便利的社会化服务消费投诉分别同比增长790.4%和49.7%。
数据显示，2017年网络购物类投诉68.57万件，同比增长184.4%，投诉量大幅增加。
国家工商总局消保局局长 周石平：从消费者诉求看，主要问题集中在广告、质量、合同、售后服务和商标等。
此外，农村消费投诉增速超城镇消费投诉。2017年，农村相关消费投诉量达7.35万件，同比增长66.4%，高于城镇消费投诉20.5个百分点。质量和售后服务是农村消费投诉的焦点。
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