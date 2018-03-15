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未来学什么专业更有前景？这篇文章都说清楚了

未来学什么专业更有前景？这篇文章都说清楚了
2018年03月15日 07:30 央视新闻作者：央视新闻
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　　原标题：学什么专业有前景？都说清楚了！

　　[学什么专业有前景？#两会#都说清楚了！[话筒]]今年两会又释放出了不少与就业密切相关的信息，未来哪些行业会有前景？哪些专业更有前途？戳图↓↓这些信息可供参考！转给需要的TA！

责任编辑：张岩

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